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25.01.2022 12:19
Рубрика: Общество

В Крыму водители собрали 300 тысяч дальнобойщику со сломавшейся фурой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымские водители за день собрали 300 тысяч рублей, чтобы помочь дальнобойщику из Курска Александру Коноплянникову, чья фура сломалась во время поездки на полуостров. Выручить его сообща решили водители интернет-сообщества автомобилистов "AMS Симферополь".

Фото: Мария Орлова
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Александр приехал в Крым из Курска, чтоб помочь своим знакомым с переездом из Курска в Севастополь. Но уже в пункте назначения у грузовика сломался двигатель, и местные мастера оценили ремонт в 300 тысяч рублей. Поэтому вот уже месяц машина стоит на вынужденном приколе на перекрестке улиц Калинина и Павленко.

- Нужной на ремонт суммы у Александра не было, - рассказал администратор паблика Валерий. - Бросить машину и уехать - не вариант, как и продать ее в таком состоянии. Поэтому был только один выход - отремонтировать ее и уехать домой. Но собранная с помощью земляков сумма оказалась ничтожно мала. Александр больше месяца жил в машине, пытался починить авто своими силами и найти работу, чтоб заработать на еду и ремонт.

Ситуация изменилась после того, как симферопольские водители бросили клич в местных мессенджерах и соцсетях, которые изначально были сориентированы на взаимопомощь автомобилистов на дорогах. Меньше чем за сутки нужная для спасения фуры сумма собрана, и этих денег должно с лихвой хватить на ремонт мотора.

- Помимо собранных средств, Александру предложили работу на СТО на время ремонта, где он сможет ремонтировать двигатель в тепле и пользоваться всем нужным инструментом. Продуктов также собрано минимум на неделю, - рассказал администратор сообщества Валерий. - Владелец фуры признался, что о такой помощи он даже не мечтал и не верил, что такое возможно! Но когда мы предложили ему начать сбор, он думал, что соберем тысяч пять - и то хорошо, ему хватит еще неделю-другую прожить.

- Вы самые крутые, - сказал сам Александр Коноплянников, обращаясь к жителям полуострова. - Такую отзывчивость и помощь я еще ни разу не встречал! Низкий вам поклон и благодарность. Таких отзывчивых людей, как в Крыму, наверное, во всей России не найти!

Все собранные средства дальнобойщик намерен потратить на ремонт машины, а все отчеты о покупке запчастей и расходников обещает опубликовать в интернете. Оставшиеся деньги водитель направит на благотворительность.

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