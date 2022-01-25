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25.01.2022 23:20
Рубрика: Власть

В Сочи появился первый в России электротаксопарк

Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Уникальный для нашей страны электротаксопарк расположился рядом с Олимпийским парком в Имеретинской низменности города-курорта. Сейчас здесь базируются 46 электромобилей, из которых 30 - американские Tesla и китайские Jac - регулярно выходят на линию. Остальные электромобили, в том числе одноместные Renault Twizy, ждут своего часа - их можно будет сдавать в аренду службам доставки еды.

Корреспондент "РГ" первый раз в жизни прокатилась на электромобиле Tesla. Водитель приехал секунда в секунду. Чтобы открыть дверь, нужно нажать на ее левую часть - сразу не разберешься.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Tesla - это тот самый электрокар Илона Маска, - знакомит журналиста с "железным другом" водитель такси Грант Петросян. - Машина подходит под сочинский климат, она теплолюбивая, для южных регионов. Экологичная и тихая, в ней практически не слышно звука мотора - если не включать музыку, то в салоне полная тишина. В нем нет двигателя внутреннего сгорания, техника работает на электрической тяге. Днище электромобиля - аккумуляторная батарея, расположенная низко, из-за чего хорошие развесовка и управляемость, что влияет на безопасность. У машины спортивный характер. Еще один плюс - под капотом находится багажник.

По первым ощущениям электромобиль двигается плавнее, чем его бензиновые собратья. Как объяснили специалисты, это потому, что в нем нет ступенчатой коробки передач, что влияет на комфорт пассажиров. Кстати, электромобиль может ехать без участия водителя по дороге и даже парковаться, но в России нет такого права. Tesla требует, чтобы руки всегда были на руле. Автопилот - это не замена водителя, а его помощник.

Электрокар имеет пять звезд безопасности, оборудован подушками, снабжен девятью камерами и радарами. Одна из камер следит за положением головы водителя, его состоянием, а также считывает информацию, держит ли он руки на руле и управляет ли им. Кроме того, камера следит, активно ли он нажимает на педаль газа. Если водитель уставший - вяло держит руль и слабо нажимает на педаль газа, то, например, при резком торможении впереди двигающегося автомобиля, умная система сообщит с помощью сигнала, а если увидит, что я не реагирую, то он сам остановится.

- Въехать в бампер другой машины нужно постараться, и не факт, что это получится, - продолжает Грант. - Максимальная скорость электромобиля - 218 километров в час, динамика разгона - 4,4 секунды до ста километров. Новые электромобили стоят от пяти миллионов рублей. Он дороже своих одноклассников на миллион-полтора. Если рассматривать по габаритам, то Tesla сравнима с BMW Series 3 и Mercedes C-Class, а если по тарифам поездки, то это Toyota Camry и Kia K5, но в этом случае электромобиль дороже на 2-2,5 миллиона. В сочинском электротаксопарке машины 2018-2020 годов выпуска. Зарядка занимает полчаса, благодаря чему машина проезжает 300-400 километров, или четыре-пять часов.

В штате электротаксопарка - директор, менеджер и механик, а также 50 водителей, из которых, кстати, две девушки.

Фото: Пресс-служба Лаборатории "Сенсор-Тех"
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- О своей новой работе я узнала из интернета, - рассказала водитель электромобиля Jac Оксана Крякушина. - Меня сразу заинтересовали электрокары. От вождения я получаю удовольствие, машина бесшумная.

По словам директора парка электротакси Исы Айдамирова, они смогут содержать еще максимум десять машин, иначе столкнутся с проблемой нехватки заказов.

Сейчас в Сочи четыре зарядные станции - одна в Центральном районе и три - в Адлерском, включая одну на горном курорте "Роза Хутор". Оптимальное количество - 20 зарядочных станций.

Как уточнила корреспонденту "РГ" исполнительный директор компании-разработчика сервиса электротакси Мария Черникова, проект электротакси в Сочи уникальный - агрегатор, по сути, обнулил электротаксопарку комиссию, хотя стандартно автопарк платит 30 процентов, а также спецусловия отгрузки и лизинга до пяти лет.

Сейчас здесь базируются 46 электромобилей, из которых 30 - американские Tesla и китайские Jac - регулярно выходят на линию 

- Между Москвой и Сочи по трассе М-4 "Дон" планируется построить минимум десять зарядных станций, - добавила она.

- До настоящего дня в России компаний такси, у которых 100 процентов парка состоит из электромобилей, не было, - резюмировал директор Общественного совета по развитию такси Александр Шмигидин. - Все только присматриваются к этому виду транспорта. Появившийся в этом году в Сочи таксопарк - это самый крупный российский проект с электромобилями, своего рода драйвер.

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