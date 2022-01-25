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25.01.2022 14:50
Рубрика: Происшествия

В Волгограде проверят информацию о минировании ж/д вокзала и судов

Текст: Наталья Коротченко

На территории крупных объектов Волгограда в связи с поступившей информацией о минировании проводится проверка.

Школьников Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о железнодорожном вокзале, зданиях городских судов, бизнес-центре "Волгоград-Сити" и ТРЦ "Акварель". Все они получили сообщения с угрозами минирования.

Официальных комментариев пока нет.

Отметим, что с конца прошлого года в России обострилась ситуация со лжеминированием. В городах страны ежедневно эвакуируют социальный и образовательные учреждения, торговые центры и т.д.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Сообщения о лжеминированиях в России

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