В Волгограде проверят информацию о минировании ж/д вокзала и судов

На территории крупных объектов Волгограда в связи с поступившей информацией о минировании проводится проверка.

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о железнодорожном вокзале, зданиях городских судов, бизнес-центре "Волгоград-Сити" и ТРЦ "Акварель". Все они получили сообщения с угрозами минирования.

Официальных комментариев пока нет.

Отметим, что с конца прошлого года в России обострилась ситуация со лжеминированием. В городах страны ежедневно эвакуируют социальный и образовательные учреждения, торговые центры и т.д.