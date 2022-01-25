Власти Волгоградской области предусмотрели свыше 20 видов пособий для детей

В Волгоградской области предусмотрено свыше 20 видов пособий для детей - по данным комитета соцзащиты населения региона. В Пермском крае тоже поддерживают молодые семьи различными выплатами.

В семье Беляевых маткапитал решили потратить на жилье. И теперь заканчивают ремонт в просторном доме недалеко от центра города Оса. Фото: Ирина Долганова

В 2021 году на покупку жилья им выделено 52 миллиона рублей. А в этом планируют выплатить более 187,5 миллиона рублей. Свои жилищные условия смогут улучшить 300 молодых семей. В том числе и за счет федерального маткапитала.

В октябре 2021-го в семье Беляевых из Осы Пермского края родилась дочка. Ольга получила маткапитал - около 640 тысяч. Деньги родители двух детей решили потратить на дом. "Мы жили в двухкомнатной хрущевке, а с помощью маткапитала купили дом на четыре комнаты", - говорит Ольга. Выбрали его недалеко от центра города. Рядом магазины, детсад, школа. Удобно старшему сыну Руслану ходить на учебу будет. И для дочки Юли, как подрастет, детсад рядом. Есть огород, теплица. Весной Беляевы займутся овощами. В Волгоградской области помимо маткапитала семьи могут рассчитывать на дополнительное единовременное пособие в 53 354 рубля. Условие: родился второй ребенок, а если первый, то мама не должна быть старше 24 лет. На третьего ребенка пособие - 74 696 рублей.

Волгоградке Лилии Лука как раз 24 года. С рождением дочки Арианы содержание семьи легло на плечи мужа. Так что выплата оказалась не лишней. "Ребенок - большое счастье, но и большие заботы. Хорошо, что государство оказывает поддержку, это существенная помощь, - рассказывает Лилия. - У нас ипотека. И маткапитал решили направить на ее выплату. Как раз половина суммы будет".

А региональные деньги потратили на грудничковое плавание, купили приспособления для развития мелкой моторики. И на памперсы, конечно.

Индексация

Плюс 8,4 процента

С 1 февраля маткапитал индексируется на 8,4 процента. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей.

А максимальный размер - 693,1 тысячи на второго или любого последующего ребенка, если ранее права на него не было. Доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала уже маткапитал, составит 168,6 тысячи рублей.

Программа маткапитала действует в рамках нацпроекта "Демография". Сначала его получали семьи при рождении второго или последующего ребенка. А с 2020 года - и с первенцем.