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25.01.2022 16:45
Рубрика: Происшествия

За смерть пациентки суд в Краснодаре оштрафовал семерых медиков

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре Прикубанский районный суд вынес приговор семи медицинским работникам по делу о смерти пациентки, 82-летней женщины, которую лечили в местной клинике. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Заместителя главного врача челябинской больницы осудили за взятки

Уголовное дело рассматривалось в отношении заместителя главного врача, заведующего отделением травматологии, врача-травматолога, троих хирургов и медицинской сестры учреждения здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар" ОАО "Российские железные дороги". Медработники обвинялись в совершении преступления по уголовной статье "Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека".

В июле 2016 года на лечение в больницу поступила 82-летняя пациентка с переломом шейки бедра. При подготовке к операции медсестра сделала неудачную манипуляцию, в результате которой пациентке было нанесено повреждение, приведшее к развитию перитонита и в дальнейшем к смерти.

Во время судебного разбирательства обвинение настаивало на том, что медперсонал, зная об ухудшении состояния больной, не принял необходимых мер, чтобы поставить диагноз и затем организовать лечение женщины. Однако сторона защиты говорила, что за время пребывания в клинике пациентке сделали не менее 32 исследований, в том числе кардиологических и травматологических. Однако, по словам подсудимых, установить причину ухудшения состояния здоровья пациентки не удалось.

Надо отметить, что судебное разбирательство, связанное с врачебными ошибками, - один из самых редких и сложных процессов. И Кубань здесь не стала исключением. Были опрошены эксперты, исследованы многочисленные доказательства, представленные сторонами. В итоге подсудимые вину не признали, объясняя ошибку в диагнозе возрастом пациентки и атипичным течением заболевания.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказания. Заместитель главного врача, заведующий отделением травматологии, два хирурга и медицинская сестра приговорены к штрафам в доход государства в размере 150 тысяч рублей каждый. Врача-травматолога и третьего хирурга - к аналогичным штрафам в размере 200 тысяч рублей каждого. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Халатность врачей

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