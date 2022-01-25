Что приносят тюменцы в пункты приема вещей для многодетных семей

По воскресеньям вокруг "Радости" царит такая суета, какой нет в другие дни работы тюменской некоммерческой организации многодетных семей. "А новогодние подарки остались?", "Девочки, куда вещи сдать?" "Вы на склад? Тогда за мной держитесь", "Можно мне эту сумку взять? Или на нее кто-то глаз положил?" - доносятся отовсюду бойкие и робкие голоса. Пересекаясь в так называемом гостевом холле помещения, заставленного коробками и пакетами, они напоминают радиошум.

Причинить добро

Вообще-то офис "Радости" на улице Геологоразведчиков, 33 работает и по средам-четвергам. Но именно последний выходной - день икс, когда НКО с полудня до вечера принимает посылки от благотворителей и открывает двери для исправно платящих взносы, чтобы те отыскали среди развалов с одеждой и вещами необходимое - от пеленок и стульчика для кормления до новогоднего костюма пчелы и зимних мужских ботинок 46-го размера. Заправляет хозяйством Елена Майсюк - Лена Юрьевна, журналист и мама семерых детей.

- Юрьевна - Золушка наша, - насколько хватает сердечности, бурчит сосредоточенная на процессе волонтер Лариса в молодежной кепке и с медалью на шее, списанная из операторов автозаправочной станции по состоянию здоровья.

Процесс немудреный, но и не терпящий слишком долгих пауз: вещи поступают бесконечным потоком (горожане идут и едут, и нет им конца), поэтому нужно пошевеливаться: детское - в одну сторону, взрослое - в другую, то, что повезут в деревню, - в отдельный мешок, на выброс - самостоятельная куча. Кстати, можно было бы порадоваться доброте и участию тюменцев (число дарителей и правда не убывает), но 70 процентов доставляемого, как выражается Майсюк, неликвид. Грязное, растянутое, порезанное, поеденное молью, с клопами, в общем, никуда не годное.

- Просто у каждого человека свое мерило хорошего и плохого, - оправдывают сердобольных со странностями волонтеры.

А по мне, тут подмешано и нечто иное: в наше время многие стараются "причинить добро" для галочки. Мол, я решился, принес, а вы там дальше сами разбирайтесь… Мы еще вернемся к этой теме, а пока - про печали и радости многодетной "Радости".

Будни НКО

Под единым флагом тюменские многодетные стали собираться в 2007 году - тогда в областной столице действовало отделение Всероссийской организации "Много деток - хорошо". "Радость" появилась в конце февраля 2013-го. Сейчас в НКО 1,8 тысячи человек, из них в активе - более 50. Условия для вступления - российское гражданство, от троих детей в семье или подтвержденная третья беременность у мамы, а также ежегодный взнос в тысячу рублей, который окупается с первым же приходом на склад. Благодаря взносам оплачивают налоги, коммунальные расходы, бензин для автоволонтеров, закупают мешки. Майсюк ведет документацию, пишет заявки на гранты, ходит на приемы к нужным людям, помогает оформлять документы для получения медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", то есть представляет интересы сообщества во внешнем мире.

"Приедешь по адресу - дамочка прямо с себя штаны снимает: забирайте, мне не надо"

Хранилище вещей уже не первый сезон работает без нее - управляются заведующие и волонтеры. У "Радости" по два бухгалтера, психолога, юриста, администратора сайта, приходят ответственные за акции и соцсети, специалист по подготовке грантов. Есть муниципальное помещение. Но ста квадратов через стенку от почтового отделения при такой загрузке, естественно, не хватает.

- Вот этот коридорчик наш, а туалет уже почтовский, но мы сделали в нем ремонт из пожертвованной плитки. Осталось дверь поменять, - рассказывает Елена. - С соседями дружим: мы им - черновики и тряпки для уборки, они же, когда у "Радости" выходной, принимают пакеты от горожан, никого не гонят… Еще бы зал для театральных занятий где-то получить. Нуждаемся в новых окнах. Со старыми холодно. И все же нам грех жаловаться - многие "энкаошки" живут в более диких условиях.

"Радость" - это еще и про отстаивание прав многодетных на разных уровнях. Здесь дискуссии поважнее: размер пособий, получение удостоверения, разрешения парковаться на местах для инвалидов. К последнему пункту особое внимание: едет, например, мамочка с пятью малышами в гипермаркет за продуктами, а машину ей приходится ставить не очень-то близко - вот и крутись с ребятней да с продуктовыми тележками, насколько сил и фантазии хватит. За всеми победами и промахами организации пристально следят более 12 тысяч подписчиков в соцсетях.

Деталь от "Волги"

Собственно, склад. Это, можно сказать, основной проект организации. Внутри не разместить крупногабаритные вещи и мебель, но у заведующих Натальи, мастера маникюра, и Светланы, владелицы точки по продаже мебели, есть специальный талмуд, куда заносятся фамилии и просьбы. Как только "Радости" сообщают, что кто-то отдает, например, шкаф, они сообщают об этом просителю и ставят на бронь.

Всегда востребованы постельное белье, одеяла, шторы, новые средства личной гигиены для женщин в роддом, спортивные товары, коляски. Поступают заявки на… гитары: видимо, мода вновь пришла.

- Женских и детских вещей ну очень много. Не хватает мужских, - комментирует Алена, еще один волонтер, одинокая мама с четырьмя ребятишками (по профессии экономист, 10 лет отработала в налоговой, в Тюмень переехала недавно из Улан-Удэ), проверяя карманы-замки-пуговицы на выловленной курточке.

- Девочки, кому нужна футболка с надписью "Майнкрафт"? - кричит гостям склада Елена, бывший модельер-конструктор, мама пятерых детей, откопавшая в прибывшем мешке хорошенькую тряпочку.

- Мне, мне, внуку возьму! - подскакивает одна из женщин.

Дарители, жертвователи разные. Одни напоят чаем, помогут вынести мешки, узнают условия для вступления в организацию, чтобы просветить соседок. Случается, многодетных зовут на разбор квартир перед продажей или же в закрывающийся магазин, верхнюю одежду приносят после химчистки. А бывает по-другому: вместе с вещами кто-то складывает в пакеты материал для обивки гроба и использованные подгузники, а в карманы - вырванные зубы… В последнее время в посылках попадаются игрушки для взрослых. Волонтеров это веселит - как-никак кругозор расширяется…

Лариса вспоминает:

- Приедешь по адресу, дамочка прямо с себя штаны снимает: забирайте, мне не надо. В другой раз отправилась за люстрой. Люстра висит, где ей положено. "Так лезьте, откручивайте", - развалившись на диване, командует здоровенный мужик.

В конце прошлого года "Радость" даже придумала виртуальную рубрику "Угадайте, что это". Подписчики довольно быстро идентифицировали редкую дискету для специального проигрывателя, орехокол за три советских рубля. С узнаванием баночки для проращивания зерен помогла всеведущая Сеть. До сих пор не опознанной остается бамбуковая палочка - вроде и не дудочка, а что тогда? А зачем, спрашивается, многодетным подкинули деталь от старой "Волги"?

- Я понимаю, все мы разные. И про границы разумного тоже понимаю, но все же тюменцы в массе своей какие меценаты? - так выходит, что этот вопрос я задаю чаще других.

- Наш город, в отличие от многих, добрее, что ли. Тюмень строилась не по приказу. Ее возводили простые люди - купцы, казаки, крестьяне с предприимчивой жилкой. Тюменцы издавна привыкли помогать. Как умеют, конечно. Это в крови. А с остальным мы со временем разберемся, - считает Елена.

Мнение

Елена Шагали, психолог (Тюмень, Санкт-Петербург):

- Еще при царе Горохе люди подметили: понятие бедности очень различается у сытых и голодных. Одни выбрасывают сочные яблоки только потому, что они неудачно упали на пол, другие искренне радуются случайно завалявшемуся в кармане сухарику. Помните поговорку: "Кому щи пусты, а кому бисер мелок"? Прошла тысяча лет, а мы до сих пор удивляемся разнице в восприятии одних и тех же вещей.

В благотворительности это ощущается острее: одни щедро "одаривают", другие с благодарностью "принимают". Если человек делится искренне, отдает что-то с желанием помочь, то даже простенькое полотенце выгладит, аккуратно свернет, передаст с особым чувством… И будет оно служить новому хозяину верно и радостно. А когда человек "сбрасывает балласт", добротная кожаная куртка почему-то не особо порадует. Вроде хорошая вещь, а есть смутное ощущение, что с барского плеча скинута небрежно. Потому что дарятся, по сути, не материальные вещи. Дарится некий образ происходящего с человеком в жизни. Вот и получается, что даже у принимающих одному "Бог помог", а другому удалось "выхватить из кучи халяву".

Думаю, вопрос не в факте подарка, а в твоем личном ощущении. Благотворительность - первый шаг к внутренней доброте. И важно сделать его, имея голову на плечах, понимая скрытый смысл происходящего вокруг.