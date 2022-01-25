Что приносят тюменцы в пункты приема вещей для многодетных семей

Причинить добро
Вообще-то офис "Радости" на улице Геологоразведчиков, 33 работает и по средам-четвергам. Но именно последний выходной - день икс, когда НКО с полудня до вечера принимает посылки от благотворителей и открывает двери для исправно платящих взносы, чтобы те отыскали среди развалов с одеждой и вещами необходимое - от пеленок и стульчика для кормления до новогоднего костюма пчелы и зимних мужских ботинок 46-го размера. Заправляет хозяйством Елена Майсюк - Лена Юрьевна, журналист и мама семерых детей.
- Юрьевна - Золушка наша, - насколько хватает сердечности, бурчит сосредоточенная на процессе волонтер Лариса в молодежной кепке и с медалью на шее, списанная из операторов автозаправочной станции по состоянию здоровья.
Процесс немудреный, но и не терпящий слишком долгих пауз: вещи поступают бесконечным потоком (горожане идут и едут, и нет им конца), поэтому нужно пошевеливаться: детское - в одну сторону, взрослое - в другую, то, что повезут в деревню, - в отдельный мешок, на выброс - самостоятельная куча. Кстати, можно было бы порадоваться доброте и участию тюменцев (число дарителей и правда не убывает), но 70 процентов доставляемого, как выражается Майсюк, неликвид. Грязное, растянутое, порезанное, поеденное молью, с клопами, в общем, никуда не годное.
- Просто у каждого человека свое мерило хорошего и плохого, - оправдывают сердобольных со странностями волонтеры.
А по мне, тут подмешано и нечто иное: в наше время многие стараются "причинить добро" для галочки. Мол, я решился, принес, а вы там дальше сами разбирайтесь… Мы еще вернемся к этой теме, а пока - про печали и радости многодетной "Радости".
Будни НКО
Под единым флагом тюменские многодетные стали собираться в 2007 году - тогда в областной столице действовало отделение Всероссийской организации "Много деток - хорошо". "Радость" появилась в конце февраля 2013-го. Сейчас в НКО 1,8 тысячи человек, из них в активе - более 50. Условия для вступления - российское гражданство, от троих детей в семье или подтвержденная третья беременность у мамы, а также ежегодный взнос в тысячу рублей, который окупается с первым же приходом на склад. Благодаря взносам оплачивают налоги, коммунальные расходы, бензин для автоволонтеров, закупают мешки. Майсюк ведет документацию, пишет заявки на гранты, ходит на приемы к нужным людям, помогает оформлять документы для получения медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", то есть представляет интересы сообщества во внешнем мире.
Хранилище вещей уже не первый сезон работает без нее - управляются заведующие и волонтеры. У "Радости" по два бухгалтера, психолога, юриста, администратора сайта, приходят ответственные за акции и соцсети, специалист по подготовке грантов. Есть муниципальное помещение. Но ста квадратов через стенку от почтового отделения при такой загрузке, естественно, не хватает.
- Вот этот коридорчик наш, а туалет уже почтовский, но мы сделали в нем ремонт из пожертвованной плитки. Осталось дверь поменять, - рассказывает Елена. - С соседями дружим: мы им - черновики и тряпки для уборки, они же, когда у "Радости" выходной, принимают пакеты от горожан, никого не гонят… Еще бы зал для театральных занятий где-то получить. Нуждаемся в новых окнах. Со старыми холодно. И все же нам грех жаловаться - многие "энкаошки" живут в более диких условиях.
"Радость" - это еще и про отстаивание прав многодетных на разных уровнях. Здесь дискуссии поважнее: размер пособий, получение удостоверения, разрешения парковаться на местах для инвалидов. К последнему пункту особое внимание: едет, например, мамочка с пятью малышами в гипермаркет за продуктами, а машину ей приходится ставить не очень-то близко - вот и крутись с ребятней да с продуктовыми тележками, насколько сил и фантазии хватит. За всеми победами и промахами организации пристально следят более 12 тысяч подписчиков в соцсетях.
Деталь от "Волги"
Собственно, склад. Это, можно сказать, основной проект организации. Внутри не разместить крупногабаритные вещи и мебель, но у заведующих Натальи, мастера маникюра, и Светланы, владелицы точки по продаже мебели, есть специальный талмуд, куда заносятся фамилии и просьбы. Как только "Радости" сообщают, что кто-то отдает, например, шкаф, они сообщают об этом просителю и ставят на бронь.
Всегда востребованы постельное белье, одеяла, шторы, новые средства личной гигиены для женщин в роддом, спортивные товары, коляски. Поступают заявки на… гитары: видимо, мода вновь пришла.
- Женских и детских вещей ну очень много. Не хватает мужских, - комментирует Алена, еще один волонтер, одинокая мама с четырьмя ребятишками (по профессии экономист, 10 лет отработала в налоговой, в Тюмень переехала недавно из Улан-Удэ), проверяя карманы-замки-пуговицы на выловленной курточке.
- Девочки, кому нужна футболка с надписью "Майнкрафт"? - кричит гостям склада Елена, бывший модельер-конструктор, мама пятерых детей, откопавшая в прибывшем мешке хорошенькую тряпочку.
- Мне, мне, внуку возьму! - подскакивает одна из женщин.
Дарители, жертвователи разные. Одни напоят чаем, помогут вынести мешки, узнают условия для вступления в организацию, чтобы просветить соседок. Случается, многодетных зовут на разбор квартир перед продажей или же в закрывающийся магазин, верхнюю одежду приносят после химчистки. А бывает по-другому: вместе с вещами кто-то складывает в пакеты материал для обивки гроба и использованные подгузники, а в карманы - вырванные зубы… В последнее время в посылках попадаются игрушки для взрослых. Волонтеров это веселит - как-никак кругозор расширяется…
Лариса вспоминает:
- Приедешь по адресу, дамочка прямо с себя штаны снимает: забирайте, мне не надо. В другой раз отправилась за люстрой. Люстра висит, где ей положено. "Так лезьте, откручивайте", - развалившись на диване, командует здоровенный мужик.
В конце прошлого года "Радость" даже придумала виртуальную рубрику "Угадайте, что это". Подписчики довольно быстро идентифицировали редкую дискету для специального проигрывателя, орехокол за три советских рубля. С узнаванием баночки для проращивания зерен помогла всеведущая Сеть. До сих пор не опознанной остается бамбуковая палочка - вроде и не дудочка, а что тогда? А зачем, спрашивается, многодетным подкинули деталь от старой "Волги"?
- Я понимаю, все мы разные. И про границы разумного тоже понимаю, но все же тюменцы в массе своей какие меценаты? - так выходит, что этот вопрос я задаю чаще других.
- Наш город, в отличие от многих, добрее, что ли. Тюмень строилась не по приказу. Ее возводили простые люди - купцы, казаки, крестьяне с предприимчивой жилкой. Тюменцы издавна привыкли помогать. Как умеют, конечно. Это в крови. А с остальным мы со временем разберемся, - считает Елена.
Елена Шагали, психолог (Тюмень, Санкт-Петербург):
- Еще при царе Горохе люди подметили: понятие бедности очень различается у сытых и голодных. Одни выбрасывают сочные яблоки только потому, что они неудачно упали на пол, другие искренне радуются случайно завалявшемуся в кармане сухарику. Помните поговорку: "Кому щи пусты, а кому бисер мелок"? Прошла тысяча лет, а мы до сих пор удивляемся разнице в восприятии одних и тех же вещей.
В благотворительности это ощущается острее: одни щедро "одаривают", другие с благодарностью "принимают". Если человек делится искренне, отдает что-то с желанием помочь, то даже простенькое полотенце выгладит, аккуратно свернет, передаст с особым чувством… И будет оно служить новому хозяину верно и радостно. А когда человек "сбрасывает балласт", добротная кожаная куртка почему-то не особо порадует. Вроде хорошая вещь, а есть смутное ощущение, что с барского плеча скинута небрежно. Потому что дарятся, по сути, не материальные вещи. Дарится некий образ происходящего с человеком в жизни. Вот и получается, что даже у принимающих одному "Бог помог", а другому удалось "выхватить из кучи халяву".
Думаю, вопрос не в факте подарка, а в твоем личном ощущении. Благотворительность - первый шаг к внутренней доброте. И важно сделать его, имея голову на плечах, понимая скрытый смысл происходящего вокруг.