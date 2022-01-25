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25.01.2022 14:01
Рубрика: Происшествия

Какие нарушения нашли прокуроры в аэропортах УрФО и Приволжья

Текст: Наталия Швабауэр

Среди самых серьезных нарушений, выявленных в 2021 году в работе аэропортов, - использование устаревшей спецтехники и объектов, официально не введенных в эксплуатацию. Об этом по сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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В частности, в воздушных гаванях Нижневартовска и Советского в Югре по требованию прокуроров снегоуборочные машины оснастили радиостанцией. Это позволяет обслуживающему персоналу постоянно контролировать переговоры диспетчера с экипажами судов и исключает несанкционированный выезд на взлетно-посадочную полосу.

В том же Советском и в Нягани после вмешательства надзорного органа спецтехнику и автотранспорт оборудовали средствами пожаротушения. В югорском Урае, в ямальских Ноябрьске и Тарко-Сале вывели из эксплуатации автомобили, не прошедшие регистрационные процедуры. В Перми запретили использовать рулежную дорожку и перроны, не введенные в эксплуатацию после реконструкции. В тюменском аэропорту Плеханово тоже привели в порядок рулежную дорожку, которая затрудняла перемещение вертолетов. В ходе проверки выяснилось, что из бетонного покрытия торчала арматура.

- Где-то мы выявляли нарушения самостоятельно, где-то в тесном взаимодействии с контролирующими органами и службами аэропортов, - рассказал глава надзорного ведомства Владимир Дроздецкий.

Между тем

Количество происшествий на авиатранспорте в УрФО в прошлом году выросло на треть. Всего было зафиксировано около 150 инцидентов, к гибели людей они не привели. Основная причина - техническая неисправность.

- После падения 2020 года в 2021-м заметно возросло число налетов. Мы понуждали руководителей авиакомпаний к проведению более тщательного техобслуживания, повышению его регулярности, дополнительному обучению экипажей, в том числе пилотированию в сложных метеоусловиях, - пояснил руководитель Уральской транспортной прокуратуры.

В первом полугодии 2022 года ведомство запланировало масштабную проверку, связанную с использованием воздушных судов. В целом в регионе работает 13 авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Пермский край УрФО ХМАО УрФО ЯНАО УрФО Тюменская область УрФО Курганская область УрФО Свердловская область

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