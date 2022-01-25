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25.01.2022 12:11
Рубрика: Общество

Педиатр: Дополнительные проверки детей для прививки от COVID-19 не нужны

Текст: Екатерина Призова

Буквально с сегодняшнего дня в Югре можно сделать "детскую" прививку от коронавируса.

Видео: В Свердловскую область привезли вакцину для детей "Спутник М"

Вакцину "Спутник М", предназначенную для несовершеннолетних 12-17 лет, можно поставить в поликлинике по месту жительства, а в будущем - и в учебном заведении подростка. Причем каких-то дополнительных обследований, помимо тех, которые дети регулярно проходят в рамках профосмотров, не требуются.

- Достаточно осмотра перед прививкой, а это сбор эпидемиологического анамнеза, сам осмотр врача и изучение данных, которые есть в медицинских картах каждого подростка, - цитирует главного главный внештатного педиатра департамента здравоохранения Югры Галину Шипилову портал ugra-news.ru

Специалист также напомнили, что мощность вакцины в сравнении со "Спутником V" снижена в пять раз. Из побочных эффектов отмечались лишь болевые ощущения и покраснение в месте укола, температура и головная боль.

Первая партия вакцины для несовершеннолетних поступила в автономный округ накануне - 1200 доз.

Кстати

По данным регионального оперштаба на 25 января, за сутки зафиксировано 1102 новых случая COVID-19 в двадцати муниципалитетах. Больше всего - в Сургуте (428 человек), в Нижневартовске (195) и в Ханты-Мансийске (90). Суммарно 104 622 случая новой коронавирусной инфекции было зарегистрировали в регионе с начала пандемии. За весь период от инфекции умерли 2142 югорчан.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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