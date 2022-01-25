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25.01.2022 10:28
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор: Как измерить излучение от вышки сотовой связи

Текст: Анна Ласточкина

В Свердловской области больше десяти тысяч базовых станций сотовой связи. Для обеспечения беспроводной связи устанавливают передающие объекты - радиоэлектронные средства, генерирующие электромагнитные поля радиочастотного диапазона, входящие в состав базовых станций. Немало людей волнует, влияют ли вышки на здоровье. Надзорное ведомство разъяснило, так ли это.

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Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, увеличение количества базовых станций способствует снижению уровня воздействия электромагнитного излучения на пользователей, так как пользование телефонами в районах хорошего приема позволяет осуществлять передачу при меньшей мощности.

Если у человека есть подозрения насчет негативного электромагнитного излучения, в Роспотребнадзоре советуют обратиться в управление через специальную форму на сайте. В письме следует указать свой адрес и телефон для согласования даты замеров. Также для измерения электромагнитных полей радиочастотного диапазона, которые излучает базовая станция, в квартире или на прилегающей территории, можно обратиться в аккредитованную лабораторию.

Если предельно допустимые показатели будут превышены или у станции не окажется нужных документов, управление сможет принять меры воздействия - вплоть до приостановления работы станции.

Как правило, объекты устанавливают на возвышенностях и на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Станции размещают в уже построенных зданиях. Если таких нет, то устанавливаются вышки или опоры. Санитарные правила это разрешают, если уровни электромагнитных полей не превышают предельно допустимые. Поэтому контролировать такие объекты нужно и на стадии проектирования, и во время эксплуатации.

Перед размещением радиоэлектронного средства, владелец должен получить заключение о соответствии проекта санитарным нормам. Все заключения публикуются в Едином Реестре Роспотребнадзора. При соблюдении требований санитарных норм и правил угрозы для здоровья и жизни граждан от полей радиочастотного диапазона нет. Контролировать соблюдение санитарных правил после ввода в эксплуатацию вышек и станций должны сами владельцы.

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