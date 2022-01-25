Уральские аптеки начали выдавать лекарства по электронным рецептам

Аптеки Свердловской области начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам. Новый формат ввели с начала нынешнего года, и, по мнению региональных властей, он будет пользоваться популярностью у пациентов, которым необходимо регулярно принимать прописанные врачом препараты.

- Сейчас более 200 аптек технически имеют возможность отпускать лекарства по электронным рецептам. Врач оформляет документ в единой информационной системе, объединяющей медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Электронный рецепт заменяет бумажный - это его полный аналог, - пояснил нововведение Андрей Герстнер, директор госпредприятия, занимающегося обеспечением льготными препаратами.

Лечащий врач подписывает рецепт электронной подписью, что значительно экономит время. В системе доктор может проверить, есть ли препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его получить. Новшество не отменяет бумажный вариант документа. Если пациент пожелает, врач выпишет бумажный рецепт с отметкой "дубликат".

Тем временем

В ожидании нового всплеска заболеваемости COVID-19, связанного с распространением омикрона, в Челябинске и Магнитогорске откроются специальные ковидные поликлиники. В них южноуральцы независимо от места жительства смогут пройти 15-минутный экспресс-тест на коронавирус, получить рекомендации врачей и лекарства.

По словам первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, в Челябинске поликлиника будет организована на базе городской грязелечебницы, в Магнитогорске - в третьей больнице.