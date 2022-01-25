В ЦВО создадут радиотехнический полк

До конца года в составе Центрального военного округа появится радиотехнический полк: в него переформируют отдельный радиобатальон, он будет дислоцироваться в Алтайском крае. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Также будут созданы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы в Новосибирской и Челябинской областях.

Новые подразделения укомплектуют современными образцами спецтехники: "Поле-21", "Силок", "Свет-КУ", "Лесостепь", "Лесочек", "Палантин". "Это позволит в два раза увеличить количество объектов, прикрываемых от беспилотной авиации и крылатых ракет", - подчеркнул командующий.

Кстати

До конца 2022 года парк специальной техники РЭБ военного округа усилят семь десятков образцов вооружения.