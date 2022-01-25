В Свердловской области первые школьники получили прививки от COVID-19

В Свердловской области началась вакцинация детей против коронавирусной инфекции.

Первая партия "Спутник-М" - 2400 доз - поступила в регион на этой неделе. С появлением новых штаммов подростки стали тяжелее переносить инфекцию, все чаще недуг поражает легкие молодых пациентов. Прививают детей с согласия родителей, но они и сами зачастую понимают опасность болезни и говорят, что хотят сделать укол.

Так, по словам замминистра здравоохранения области Екатерины Ютяевой, ее дочь, которую вакцинировали в числе первых, сама захотела этого, так как видит, с каким трудом люди сражаются с болезнью, и понимает ее опасность.

"Я много с кем разговаривала, кто-то сомневается. Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому, что большинство будет привито, и мы сможем спокойно ходить в школу, не опасаясь того, что нас пять посадят на дистанционку", - говорит дочка Валерия.

Министерство образования и минздрав собирают сейчас заявки на вакцинацию отпрысков: нужно произвольное письменное заявление одного из родителей (или законного представителя), информированное добровольное согласие на прививку и заключение врача о том, что у ребенка нет никаких противопоказаний.

"У меня есть друзья, которые не ставили прививки и до возникновения коронавируса. Бывало, что спорили, а сейчас уже нет", - говорит одна из мам.

Между тем

На Среднем Урале фиксируется резкий рост числа заболевших коронавирусом: за последние сутки зарегистрировано 1096 новых случаев. Суммарно за время пандемии инфекция была у 212 808 свердловчан, скончались 9 926 человек.