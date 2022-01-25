В Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

В ночь с понедельника на вторник в Тюменской области на перегоне Сузгун - Сетово сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда сообщением Сургут - Екатеринбург.

Инцидент, как передает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, произошел в 03.09. С путей сошла колесная пара, сам локомотив и вагоны не опрокинулись. Никто не пострадал.

"Вагоны отцепили в течение двух часов и доставили до ближайшей станции. Они продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила около четырех часов", - сообщили в ведомстве.