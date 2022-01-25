Заместителя главного врача челябинской больницы осудили за взятки

Центральный суд Челябинска вынес приговор заместителю главного врача больницы "скорой помощи", обвиняемому в мздоимстве и превышении должностных полномочий. Медработнику назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности еще на три года, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Суд установил, что в 2017-2018 годах осужденный получил взятки на сумму более 1,9 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключение государственного контракта. А затем вымогал еще 3,8 миллиона рублей, - пояснил представитель ведомства Владимир Шишков.

Ранее за соучастие в преступлении осужден коллега заместителя главврача, заключивший досудебное соглашение. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Как сообщили "РГ" источники, близкие к следствию, речь идет о контракте на замену лифтов в ЧОКБ №3. Бывший начальник хозяйственной службы вместе с главным инженером медучреждения обеспечили победу на торгах знакомому предпринимателю и впоследствии потребовали от него "откат" за свои услуги.