Решение Еврокомиссии сделать газ и атом "зелеными" раскололо Европу

Как написала парижская газета "Фигаро", пикировка между участниками этого рандеву больше походила на "сабельный поединок", где защитники "мирного атома" не на шутку рубились с его противниками. С одной стороны, французы и активно их поддерживающие представители дюжины стран-членов ЕС, с другой - немцы вкупе с австрийцами и люксембуржцами.
Давно намечавшийся "энергетический" раскол между Парижем и Берлином, скажем так, был практически запротоколирован в Амьене, а спустя сутки официально подтвержден правительством ФРГ в направленном в Еврокомиссию официальном заявлении. В нем черным по белому сказано, что Германия отказывается признавать атомную энергетику "зеленой". Мол, она не "соответствует концепции устойчивого развития", "не исключает серьезных аварий с угрозой для человека и окружающий среды". В то время как Австрия и Люксембург намереваются подать в Европейский суд, чтобы предотвратить включение ядерной энергетики в "зеленую" классификацию ЕС, в новом коалиционном правительстве Олафа Шольца пока еще не решили, как конкретно реагировать на демарш Еврокомиссии. Там понимают, что поспешные шаги могут внести еще больший разлад среди европейских стран, и в первую очередь обострить конфликт между Берлином и Парижем.
Надо сказать, что отношение к атому как источнику энергии в двух столицах принципиально противоположное. Правда, так было не всегда.
Начиная с середины прошлого столетия "мирный атом" стал фундаментом энергетики Франции, что и понятно: не было своих источников, если не считать угольные месторождения на севере страны, подчистую выработанные к концу 70-х годов. Волевое решение в свое время принял Шарль де Голль, а его дело продолжили преемники в Елисейском дворце - Жорж Помпиду и Жискар д Эстен. В настоящее время здесь 56 действующих промышленных реакторов, которые вырабатывают более 70% всей электроэнергии, потребляемой в стране. Кстати, по этому показателю Франция занимает второе место в мире и первое по доле АЭС в энергобалансе государства.
Конечно, такой курс встречал сопротивление со стороны разнообразных объединений "зеленых", таких как "Гринпис". Его активисты то и дело устраивали провокационные демарши, к примеру, проникая на запретные территории АЭС. В десятые годы нынешнего века в результате мощной пропагандистской кампании "природозащитникам" удалось переманить на свою сторону "идейно близкого" президента-социалиста Франсуа Олланда. Это с его подачи был принят план снижения доли атома в производстве электричества, поэтапно закрывая АЭС и отдавая предпочтение возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Конечно, профессионалы энергетического комплекса, эксперты всячески противились. В стране развернулась дискуссия, в ходе которой они акцентировали внимание на экологической чистоте атомных электростанций - нет выбросов, а также на их стабильности. В отличие от ветрогенераторов и солнечных батарей с надежностью, как известно, весьма проблематичной.
Судя по всему, решение совершить вираж на 180 градусов нынешний президент Эмманюэль Макрон принял пару лет назад, а громогласно об этом заявил, обнародовав минувшей осенью стратегию перспективного развития Франции. В ней, подчеркнул глава Пятой республики, атому как инструменту энергетической независимости и средству достижения "углеродной нейтральности" отведена ведущая роль. Действующие АЭС модернизируют и появятся реакторы нового поколения EPR. Речь идет о шести агрегатах. Помимо этого намечена программа производства мини-реакторов мощностью от 50 до 500 МВт.
Иная картина в Германии. Еще 20 лет тому назад там действовали 19 АЭС, обеспечивая четверть электроэнергии. Но под давлением доморощенных "зеленых", пожалуй, наиболее радикально настроенных по сравнению с их единомышленниками в прочих европейских странах, было принято решение об отказе от атомной энергетики. В 2011 году после аварии на японской АЭС "Фукусима" при канцлере Ангеле Меркель этот процесс получил ускорение, да такое мощное, что спустя пять лет доля атома в энергобалансе страны сократилась вдвое, а из оставшихся шести АЭС к началу этого года уже осталось только три.
Но и их судьба предрешена. Прикроют самое позднее месяцев через десять-двенадцать. И сомневаться не приходится: об этом позаботятся "зеленые" во власти, которые ныне контролируют все профильные министерства - экономики, экологии, энергетики.
Какая предложена альтернатива? Возобновляемая энергетика, а она явно не справляется с возложенной на нее миссией, хотя вся страна ныне утыкана "ветряками" - их сейчас почти 30 тысяч, а будет еще больше. Как писала американская газета Wall Street Journal, характеризуя энергетическую политику Берлина, "ни одна страна в мире не работала так усердно, чтобы поставить себя под удар".
Поэтому хочешь не хочешь, а приходится использовать природный газ, а также "экологически враждебный" энергетический уголь, на который в 2021 году в совокупности приходилось около трети выработки электроэнергии (32%). Годом ранее доля угля в генерации была 24%.
В Париже не скрывают, что идея и реализация экологической легализации ядерной энергетики принадлежит именно ему. Именно Франция перетянула на свою сторону восемь стран Восточной и Центральной Европы, а также Финляндию, инициировав в начале прошлого года совместное обращение в Еврокомиссию, в котором всячески восхвалялась атомная энергетика, а лоббирование французами этой программы в брюссельских кулуарах, по признанию эксперта ассоциации Reseau Action Climat Нила Макарофф, "было невиданно мощнейшим". Причина же самая банальная: экономическая выгода. Дело в том, что новый статус атома сделает его привлекательным для инвесторов. Проекты, что получат "зеленый" статус и соответственно миллиардные капиталовложения, благосклонно поощряемы Еврокомиссией. Таковы национальные интересы, а поступиться ими Париж не готов, даже если кому-то, в данном случае Берлину, такой поворот, что кость в горле.
Окончательное решение по "озеленению" атомной энергетики должно быть принято через пять месяцев, и мало кто сомневается, что это произойдет. Несомненно, этому поспособствует президент Франции Эмманюэль Макрон. Ведь на ближайшие полгода он занял стратегически важный пост - председателя Совета Евросоюза.