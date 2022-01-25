Режиссер Юрий Быков снимет сериал про киллеров 90-х

Новая криминальная драма "Лихие" снимается для линейки оригинальных проектов онлайн-кинотеатра IVI. Режиссером сериала про самую крупную ОПГ в мире станет Юрий Быков, над сценарием работает Олег Маловичко. Генеральные продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко. Выход проекта продюсерской компании "Среда" запланирован в 2023 году.

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина. Евгению было всего 6 лет, когда отец взял его в тайгу на медвежью охоту. Уже в 13 лет мальчик вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Павел и Евгений были штатными киллерами Хабаровской ячейки ОПГ (организованной преступной группы) "Общак" - криминальной империи, в середине 90-х контролировавшей бизнес на 14% территории России.

Взрослея, Евгений вступил в ОПГ Краба, своего крестного, который решился бросить вызов Джему, всесильному лидеру "Общака", и начать криминальную войну на Дальнем Востоке. В релизе компании "Среда", присланном в "РГ", также говорится о том, что через жизнь и драму отца и сына Тихомировых перед зрителем развернется целая эпоха, во всей жестокости и великолепии, с ее взлетами, падениями и человеческими трагедиями. Это реальная история продолжается и по сей день. Некоторые участники событий выжили, как, например, Евгений Демин, у которого растет свой сын. Некоторые из них до сих пор ждут обещанного криминальным сообществом смертного приговора.

Евгений Демин, главный герой истории говорит о сериале так: "Этот проект для меня - память о моем отце и история на память моему сыну. Что мы на этой Земле оставляем после себя? Ни деньги, ни машины, ни квартиры. Оставить после себя мы можем только память. Так случилось, что мой отец после себя в этой жизни не оставил ничего, кроме детей: меня, братьев. Оставил навыки, которым он меня научил, ту жизнь, которой он меня наградил, последствия этой жизни. Но из материальных вещей, кроме пары фотографий, от него ничего не осталось. Поэтому я решил, что надо сохранить память о моем отце, каким бы он ни был.

Мне бы также хотелось, чтобы эта история стала наставлением молодым людям, которые видят в криминальной жизни романтику, перспективы. Зритель сможет убедиться, что ни к чему хорошему такая жизнь не приведет и никого не приводила, за все рано или поздно придется платить, и все получают по заслугам".

Напомним, что как режиссер Юрий Быков снимал вместе с компанией "Среда" сериал "Метод" - первый сезон. До сих пор к режиссеру подходят люди и спрашивают - не планируется ли продолжение.