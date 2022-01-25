Росархив окажет содействие Генпрокуратуре Беларуси по делу о геноциде

Содействие следственной группе Генеральной прокуратуры Беларуси в сборе фактов относительно геноцида, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками на территории РБ в годы Великой Отечественной войны, выразило Федеральное архивное агентство (Росархив), подтвердили во вторник БЕЛТА в надзорном ведомстве.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", не менее трех миллионов мирных граждан погибло, по предварительным данным, на территории республики в годы минувшей войны. Такие сведения привел генеральный прокурор Андрей Швед в докладе президенту страны, комментируя ход расследования уголовного дела о геноциде белорусов в годы ВОВ. Глава надзорного ведомства дал понять, что и эта цифра носит предварительный характер. Она "будет уточняться по мере получения объективных данных", - добавил юрист.

Кроме того, президенту Беларуси передан и проект документов о зверствах, которые были совершены на территории РБ коллаборантами из числа литовских, латышских, украинских и польских карательных батальонов. "В случае одобрения главой государства этих материалов на русском и английском языках в печатном виде они будут направлены в ряд государств, в том числе генеральным прокурорам 180 стран мира", - сообщил Швед.

В беседе с журналистами он подтвердил, что Александр Лукашенко подержал проведение в этом году в Беларуси масштабной международной конференции на тему геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны.