Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19

Рекомендации для работодателей по тестированию сотрудников на COVID-19 не является обязательным к исполнению. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Методические рекомендации Роспотребнадзора… предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что документ предназначен только "для методической помощи бизнесу".

Ранее в СМИ появилась информация о проекте рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Так, ведомство рекомендует проверять работников в зависимости от размера штата. Например, в организациях, где работает менее 500 человек тестировать персонал следует два раза в неделю, а в крупных компаниях (со штатом более тысячи человек) тестирование рекомендуется проводить минимум раз в две недели.