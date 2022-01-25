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25.01.2022 18:01
Рубрика: Общество

Россия планирует отправить три миссии к Венере в 2029-2034 годах

Текст: Наталия Ячменникова
Российские ученые планируют в 2029-2034 годах отправить три миссии к Венере. Крайняя из них попытается впервые в истории доставить оттуда грунт, рассказал на Королевских чтениях во вторник научный директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. "Мы думаем уже не об одной миссии "Венера-Д", а о целой программе", - уточнил он.

Согласно представленной им презентации, три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры запланированы на 2029, 2031 и 2034 годы.

Фото: pixabay
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В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. Как поясняют ученые ИКИ РАН, проект "Венера-Д" продолжит исследования Венеры с использованием орбитального аппарата, субспутника и посадочного аппарата, оснащeнных научной аппаратурой широкого спектра. Прорабатывается включение в проект долгоживущей станции, которая проработает на поверхности Венеры около 60 суток.

Такой по сложности космический проект будет осуществлен впервые. Российский и мировой опыт в области технологии космического машиностроения, в создании миниатюрных измерительных приборов и повышении качества космической радиосвязи позволит реализовать данный проект.

Это продолжение фундаментальных исследований Венеры, которые активно проводились в 60-80-e годы и начале 90-х советскими и американскими миссиями. За эти годы специалисты получили большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава поверхности. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и другие так и остались нерешенными. Впечатляющие результаты получены европейским орбитером "Венера Экспресс", но многие вопросы просто не могут быть решены с орбитера.

Фото: iStock
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Поэтому проект "Венера-Д" должен обеспечить новый качественный уровень научных исследований планеты, когда наблюдаемые природные явления, происходящие на планете, можно одновременно изучать как с орбиты, так и находясь на поверхности планеты.

В 2031 году планируется "Экспедиция 2". А в "Экспедицию 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.

Между тем

Академик Борис Черток в свое время рассказал корреспонденту "РГ" удивительную историю, связанную с запуском первого аппарата на Венеру в феврале 1961 года. Цель не была достигнута. "В сибирской деревне во время купания в притоке Бирюсы мальчишка повредил ногу о какую-то железку. Это были остатки металлического шара, - вспоминал Борис Евсеевич. - Притащил домой. Отец вскрыл шар и там обнаружил... медаль, которая отправлялась на Венеру. После пуска мы были уверены, что тяжелый спутник вместе с вымпелом утонул в океане. По прогнозам баллистиков, вероятность этого составляла более 90 процентов. Только 10 процентов приходились на сушу, из них три - на территорию СССР. Случилось то, вероятность чего близка к нулю".

Общество Космос

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