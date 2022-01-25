Россия выступит в первом полуфинале "Евровидения"

Жеребьевка полуфиналов следующего "Евровидения" состоялась в Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja в Турине, в историческом зале, на фоне картин (такого на конкурсе еще не бывало). Мероприятие, продолжавшееся около 40 минут и проходившее при небольшом количестве зрителей, транслировалось в прямом эфире на YouTube.

В Первом полуфинале, который состоится 10 мая, выступят участники из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Украины, Австрии, Хорватии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии, России, Португалии и Армении.

Во Втором, назначенном на 12 мая, - из Австралии, Азербайджана, Кипра, Финляндии, Грузии, Израиля, Мальты, Сан-Марино, Сербии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Ирландии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Швеции.

В каком порядке они выйдут на сцену в Турине, будет определено уже на следующей жеребьевке.

Ну, а страны "большой пятерки", которые и основали конкурс, - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания - в жеребьевке не участвовали и по регламенту сразу выходят в финал.

Зато в Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja было определено, что Италия и Франция смогут голосовать за участников Первого полуфинала, а Германия, Испания и Великобритания за тех, кто споет во Втором.

Кстати

Большинство болельщиков в первую очередь, конечно, интересовало, изменится ли формат "Евровидения"-2022 из-за сложной обстановки с коронавирусом в Европе? Нет, пока никаких перемен не планируется и конкурс должен состояться "живьем" и со зрителями. Хотя нет сомнений в том, что организаторы следят за эпидемиологической ситуацией в Европе, и будут принимать решения в зависимости от нее.