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25.01.2022 04:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм попросил правительство продлить программу детского кешбэка

Текст: Евгений Гайва
Программу компенсации части стоимости путевок в детские стационарные лагеря могут продлить в этом году. С таким предложением Ростуризм обратился в правительство России, следует из письма ведомства в Общенациональный союз индустрии гостеприимства (копия есть у "РГ").

"Федеральное агентство по туризму считает целесообразным продолжение программы в 2022 году с применением единого механизма кешбэка, о чем было внесено соответствующее предложение в правительство", - говорится в документе.

Фото: iStock
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Программу детского кешбэка запустили с 25 мая по 31 августа в 2021 году. По ее условиям возмещалось до 50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря. Максимально можно было получить компенсацию в 20 тысяч рублей. По данным Ростуризма, было куплено путевок почти на 10 млрд рублей. Возращено было почти 4,5 млрд рублей. Отдохнуть по программе смогли более 380 тысяч детей.

Как поясняют в Ростуризме, программа детского кешбэка имеет высокую социально-экономическую значимость, потому необходимо сохранить такой тип отдыха для подрастающего поколения.

В декабре 2021 года Общенациональный союз индустрии гостеприимства обратился в правительство с просьбой продлить программу детского кешбэка на 2022 год. В этом случае отдохнуть со скидкой смогут сотни тысяч детей.

В правительстве подтверждали "РГ" получение письма. Затем обращение было передано для рассмотрения в Ростуризм.

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