Руководители предприятий будут обязаны учитывать мелкие травмы сотрудников

С первого дня весны заработают утвержденные министерством труда и соцзащиты рекомендации по учету мелких травм сотрудников предприятий и организаций.
В этих рекомендациях ссадина, синяк или царапина официально именуются микроповреждениями. И с марта этого года начальство обязано будет не только посчитать синяки и ссадины своих работников, но еще и выяснить, по каким причинам они появились и какие события привели к возникновению у подчиненного царапин. Министерство четко расписало, что считается микроповреждениями. Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и "другие повреждения".
Так что на заметку начальству придется взять, как сказано в документе, мелкие травмы, "полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя или его представителя".
Уточним - речь идет только о тех действиях, которые, как выражаются юристы, были "правомерными в обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности". Так сказано в приказе ( N 632н) Минтруда России. Кстати, подобный приказ появился еще осенью прошлого года.
Что нужно сделать сотруднику, чтобы его царапина или ушиб были замечены и учтены? В приказе сказано, что основанием для регистрации микроповреждения работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, должно стать обращение самого пострадавшего. Причем заявить о травме он должен любому начальнику - непосредственному или вышестоящему руководителю, самому работодателю или любому его представителю.
Понятно, что начальникам и без этого хватает проблем и забот, а тут на синяк придется обращать внимание. Но ничего сверх возможного министерство не требует. Учет таких небольших ран у сотрудника - это вообще-то общемировая практика, если, конечно, речь идет о цивилизованной стране и нормальном, законном производстве.
С другой стороны, требование заметить ушиб - в какой-то мере начальный этап профилактики более серьезных травм на производстве, которые могут и регулярно доставляют массу неприятностей как самому работодателю, так и его работнику. И если первый рискует больше деньгами и репутацией, второй - здоровьем, а в самом плохом варианте - жизнью.
Что должен сделать непосредственно сам работодатель в соответствии с утвержденными Минтрудом России рекомендациями? Министерство рекомендует работодателю утвердить локальным нормативным актом порядок учета микроповреждений своих работников. Кроме этого он обязан будет организовать ознакомление нижестоящих руководителей подразделений с тем, как будет выглядеть порядок учета ран и ссадин. Ну а потом руководитель предприятия должен найти способ проинформировать непосредственно работников, что им надо делать, если они травмированы.
Наконец, руководитель предприятия должен организовать "рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам) работников". Результаты рассмотрения - почему у сотрудника появился синяк - начальник должен отразить в специальной справке. Такие справки или специальные бланки обязаны лежать в свободном доступе. Чтобы человек не ходил и не просил выдать ему бланк. Сообщить по форме о царапинах должно быть возможно и в электронном виде. Еще момент - работодатель обязан завести специальный журнал, где должны регистрироваться все официально заявленные мелкие травмы. У такого журнала обязано быть определенное место, где он должен находиться, и срок, в течение которого журнал хранится. Кстати, срок хранения определен и для самой справки о мелкой травме.
Рекомендованный министерством срок хранения справки и журнала должен составлять не менее года.