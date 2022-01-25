Руководители предприятий будут обязаны учитывать мелкие травмы сотрудников

С 1 марта этого года работодатель должен будет выяснять, откуда у его подчиненного синяк или царапина.

С первого дня весны заработают утвержденные министерством труда и соцзащиты рекомендации по учету мелких травм сотрудников предприятий и организаций.

В этих рекомендациях ссадина, синяк или царапина официально именуются микроповреждениями. И с марта этого года начальство обязано будет не только посчитать синяки и ссадины своих работников, но еще и выяснить, по каким причинам они появились и какие события привели к возникновению у подчиненного царапин. Министерство четко расписало, что считается микроповреждениями. Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и "другие повреждения".

Так что на заметку начальству придется взять, как сказано в документе, мелкие травмы, "полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя или его представителя".

Уточним - речь идет только о тех действиях, которые, как выражаются юристы, были "правомерными в обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности". Так сказано в приказе ( N 632н) Минтруда России. Кстати, подобный приказ появился еще осенью прошлого года.

Что нужно сделать сотруднику, чтобы его царапина или ушиб были замечены и учтены? В приказе сказано, что основанием для регистрации микроповреждения работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, должно стать обращение самого пострадавшего. Причем заявить о травме он должен любому начальнику - непосредственному или вышестоящему руководителю, самому работодателю или любому его представителю.

Понятно, что начальникам и без этого хватает проблем и забот, а тут на синяк придется обращать внимание. Но ничего сверх возможного министерство не требует. Учет таких небольших ран у сотрудника - это вообще-то общемировая практика, если, конечно, речь идет о цивилизованной стране и нормальном, законном производстве.

С другой стороны, требование заметить ушиб - в какой-то мере начальный этап профилактики более серьезных травм на производстве, которые могут и регулярно доставляют массу неприятностей как самому работодателю, так и его работнику. И если первый рискует больше деньгами и репутацией, второй - здоровьем, а в самом плохом варианте - жизнью.

Что должен сделать непосредственно сам работодатель в соответствии с утвержденными Минтрудом России рекомендациями? Министерство рекомендует работодателю утвердить локальным нормативным актом порядок учета микроповреждений своих работников. Кроме этого он обязан будет организовать ознакомление нижестоящих руководителей подразделений с тем, как будет выглядеть порядок учета ран и ссадин. Ну а потом руководитель предприятия должен найти способ проинформировать непосредственно работников, что им надо делать, если они травмированы.

Основанием для регистрации микротравмы работника должно стать его обращение

Наконец, руководитель предприятия должен организовать "рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам) работников". Результаты рассмотрения - почему у сотрудника появился синяк - начальник должен отразить в специальной справке. Такие справки или специальные бланки обязаны лежать в свободном доступе. Чтобы человек не ходил и не просил выдать ему бланк. Сообщить по форме о царапинах должно быть возможно и в электронном виде. Еще момент - работодатель обязан завести специальный журнал, где должны регистрироваться все официально заявленные мелкие травмы. У такого журнала обязано быть определенное место, где он должен находиться, и срок, в течение которого журнал хранится. Кстати, срок хранения определен и для самой справки о мелкой травме.

Рекомендованный министерством срок хранения справки и журнала должен составлять не менее года.