РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в "Сапсанах"

Транспортная прокуратура добилась отмены включенной в билет на поезда "Сапсан" оплаты беспроводного интернета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, в стоимость поездки на скоростном поезде был включен Wi-Fi. "При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом, - уточнила она. - Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги".

РЖД в итоге оштрафовали на 300 тысяч рублей, а интернет внесли в перечень бесплатных услуг. Теперь пассажиру на электронную почту вместе с билетом будет приходить бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета.