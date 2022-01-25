Летом 1947 года произошло одно из самых значительных событий в современной истории - Индия получила независимость, а Британская империя прекратила свое существование. В полночь с 14 на 15 августа Индия празднует День независимости. Россия поддерживала Индию с первых дней ее независимости.

Индия всегда считалась в России страной чудес. Уже в XIII веке на Руси ходило переведенное "Сказание об Индийском царстве", в котором Индия описывалась как держава, которой правит легендарный христианский пресвитер Иоанн. В сочинении Индию населяли рогатые люди, люди-птицы, люди с четырьмя и шестью руками, псоглавцы и другие чудесные создания.

Первой из достоверно известных попыток наладить отношения с далекой страной можно считать путешествие тверского купца Афанасия Никитина "за три моря" в 1468-1474 годах, то есть раньше, чем берегов субконтинента достиг португалец Васко да Гама. Русский купец побывал в Бахманийском султанате, территория которого занимала центральную часть Индии. Султанат находился примерно на том месте, где сейчас штат Махараштра и его столица Мумбаи.

В 1695 году Москвой был послан к падишаху империи Великих моголов Аурангзебу купец Семен Маленькой. В 1698 году он был принят падишахом, который разрешил ему беспошлинную торговлю.

Лидер борьбы за независимость Индии Махатма Ганди в молодости состоял в переписке со Львом Толстым. Владимир Ленин внимательно следил за началом борьбы за свободу и независимость Индии от британского владычества.

Как писал в 2012 году бывший посол России в Индии и выдающийся знаток этой страны Александр Кадакин, "исторический шаг наши страны сделали навстречу друг другу в апреле 1947 года - за четыре месяца до освобождения Индии от колониального ига. Ключевым стимулом был фактор взаимности. Россия и Индия веками стремились к сближению". "Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские", - писал об этом уникальном феномене выдающийся русский художник и философ Николай Рерих, для которого Индия стала второй родиной.

Между Россией и Индией существует "особо привилегированное стратегическое партнерство"

Первым послом Индии в СССР была назначена Виджая Лакшми Пандит, сестра Джавахарлала Неру. Первым послом Советского Союза в Индии стал Кирилл Новиков - известный дипломат, который занял пост в ноябре 1947 года.

Близкие отношения с получившей независимость страной начались в 1950-х годах после визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Советский Союз в июне 1955 года. А впервые молодой Неру побывал в России еще в 1927 году и вернулся на родину глубоко впечатленным масштабным экспериментом большевиков. Как вспоминают советские дипломаты, работавшие в Индии, Неру очень внимательно относился к ним.

"Не помню случая, чтобы Неру не подошел к советским дипломатам и не спросил о том, как им живется и нет ли у них каких-либо трудностей. Как правило, Неру присутствовал на всех мероприятиях и приемах, устраиваемых советским посольством, и лично принимал советские делегации, прибывающие в страну", - писал в мемуарах временный поверенный в делах СССР в Индии в 1947-1951 годах Павел Ерзин.

На протяжении последующих десятилетий контакты двух государств расширялись и углублялись во всех сферах. В частности, Москва сыграла активную роль в мирном разрешении пограничного конфликта между Индией и Пакистаном в 1965 году. Урегулированием занимался лично председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, который встречался с представителями Нью-Дели и Исламабада в Ташкенте, способствуя прекращению острой фазы военного конфликта в Кашмире.

Как вспоминает советник МИД России, а в то время переводчик Андрей Вавилов в публикации "Драма в Ташкенте", опубликованном в журнале "Международная жизнь", "в переговорах Косыгин был предельно вежлив, тактичен, не доминировал, осторожно убеждал того и другого лидера. Говорил примерно так: "Альтернатива примирению - продолжение войны... Можно, конечно, сейчас разъехаться, но через год, два, пять лет вы вернетесь к тем же вопросам, но уже затратив миллиарды на войну... Начните с чистого листа, сделайте первый шаг, ведь вы части в свое время единой страны, с одной историей, культурой, языками… Все равно рано или поздно вы сядете за стол переговоров, так давайте договоритесь сейчас... Не разумнее ли оставить некоторые проблемы в подвешенном состоянии (он имел в виду Кашмир) и договориться хотя бы о нормализации отношений?".

СССР оказывал Индии масштабную помощь на цели индустриализации, укрепления экономики, обороны, науки. В том числе это были дешевые кредиты, которые можно было возвращать в рупиях, военная техника в кредит, углеводороды, металлы, удобрения по бартеру. Ряд ныне крупнейших индийских компаний - таких, как BHEL, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а также металлургическая промышленность были созданы в сотрудничестве с СССР.

Как было отмечено в итоговом документе саммита президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, прошедшем в Нью-Дели 6 декабря 2021 года, "прошедшие пять десятилетий действия Договора о мире, дружбе и сотрудничестве 1971 года и два десятилетия действия Декларации о стратегическом партнерстве символизируют давние, проверенные временем российско-индийские отношения, которые характеризуются взаимным доверием, уважением к основным национальным интересам и схожестью позиций по различным международным и региональным вопросам".

Стороны в очередной раз подчеркнули, что между Россией и Индией существует "особо привилегированное стратегическое партнерство", которое "продолжает оставаться опорой глобального мира и стабильности".

В частности, обе страны активно работают во внешнеполитической сфере, в том числе в таких международных организациях, как ООН, БРИКС, ШОС.

В ходе саммита "были положительно оценены многогранные российско-индийские отношения, которые охватывают различные области сотрудничества, включая политику и стратегическое планирование, экономику, энергетику, военную сферу и безопасность, науку и технологии, культуру и гуманитарное взаимодействие". Стороны подчеркнули, что "традиционные области сотрудничества продолжают укрепляться, новые факторы роста привели к диверсификации и расширению двустороннего сотрудничества".

Ранее, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме 2017 года, премьер Моди заявил, что "у Индии и России доверительные отношения. Корни наших отношений уходят в историю, и по всем вопросам на международной арене Индия и Россия всегда стояли вместе".

В этой связи стоит напомнить слова Александра Кадакина: "Исходя из бытующих в Индии традиционных представлений, можно сказать, что в последний период в наших отношениях раскрываются и включаются в действие новые чакры - сокровенные, наделяемые магическими свойствами источники и носители неиссякаемой энергии и силы. "Чакра" императора Ашоки - колесо вечного движения вперед - украшает герб и государственный флаг Индии. Закономерно, что такие знаковые подвижки в связях между нашими странами нашли отражение и в дипломатическом лексиконе".