С 26 января в Казахстане отменят режим антитеррористической операции

С 26 января спецслужбы Казахстана отменят режим антитеррористической операции в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях. Таким образом, чрезвычайный режим перестанет действовать на территории всей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности республики. Однако террористическая угроза не отменяется вовсе.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алма-Атинской, Жамбылской областях и Алма-Ате. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности", - уточнили в ведомстве.

"Сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане (столице республики - прим. ред.) и умеренного "желтого" уровня в Западно-Казахстанской области", - пояснили представители силовых структур. Предполагается, что силовики смогут продолжить устанавливать личности организаторов и участников недавних массовых беспорядков и проверять транспортные средства в поисках взрывчатки.

Зато в городе Балхаш Карагандинской области и в Северо-Казахстанской области с полуночи отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности.