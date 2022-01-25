С марта будет введен единый день выплат для некоторых пособий

Единой датой для начисления некоторых пособий может стать третье число месяца. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде.

Планируется, что по новому графику выплаты начнут приходить с марта. Он будет установлен для тех выплат, которые перечисляются на банковские карты и были переданы Пенсионному фонду от органов соцзащиты и Роструда.

С этого года Пенсионный фонд предоставляет россиянам отдельные меры поддержки, которые ранее назначали другие ведомства. Всего ему передано свыше 30 видов выплат. Это ряд пособий семьям с детьми и тем, кто готовится к их появлению, помощь военным и их семьям, гражданам, пострадавшим от радиации, а также денежные компенсации реабилитированным жертвам политических репрессий СССР и стоимости полиса ОСАГО.

В январе Пенсионный фонд выплатил эти пособия ранее срока: то есть, за январь они пришли в январе. С марта доставка вернется к привычному графику. Это значит, что начисляться они будут за истекший месяц: в апреле за март, в мае за апрель, в июне за май.