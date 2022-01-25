Сенатор Джабаров: США хотят подтолкнуть Киев к провокации в Донбассе

В Вашингтоне готовят провокацию, чтобы подтолкнуть Киев к безрассудным действиям против России в Донбассе, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО​​​.

"США готовят провокацию с одной единственной целью - создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России на Донбассе", - заявил Джабаров РИА Новости.

Про его мнению, на создание впечатления о том, что война неизбежна, направлены и объявление об эвакуации персонала диппредставительств в стране и рекомендации американцам ее не посещать.