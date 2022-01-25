Швыдкой: Политика Киева направлена на полный запрет русской культуры

Из киева пришло сообщение о том, что под новые санкции руководства Украины попали еще две российские организации - "Русские сезоны", которые занимаются организацией различных художественных программ за рубежом, и фонд "Национальное культурное наследие", специализирующийся на научных исследованиях в гуманитарной сфере. Они не смогут осуществлять свою деятельность на территории Украины.

Это очередная акция, направленная на удушение русской культуры в соседней стране, где проживает не менее 8 миллионов этнических русских, помимо тех граждан Украины других национальностей, которые считают себя принадлежащими русской культуре или используют русский язык для межнационального общения.

Немалая цифра для государства с населением около 42 миллионов человек. Вероятно, поэтому для нынешней украинской власти было так важно принять в июне 2021 года Закон "О коренных народах Украины", - после его вступления в силу русские юридически оказались "понаехавшими" в страну, где они изначально жили наряду с украинцами и другими этносами, некогда составлявшими Киевскую Русь.

Формирование современных народов было длительным историческим процессом, в котором обособление друг от друга происходило одновременно с этническими переплетениями, - Украина не является исключением. Среди национальных "меньшинств", живущих на Украине, подавляющее большинство оказывается некоренными народами, если исходить из буквы вышеупомянутого Закона, так как таковыми являются все этносы, имеющие самостоятельные государственные образования.

Поразительным образом президент Украины В. Зеленский, с которым его избиратели связывали, в частности, надежды на разумный подход к сосуществованию украинского и русского языков, украинской и русской культур, выбрал путь, подобающий радикальным украинским националистам. И так вошел в роль последователя Николая Михновского, основателя Украинской народной партии, провозгласившего в начале ХХ века лозунг "Украина для украинцев", что становится неловко за некогда блестящего актера. Все-таки, надеюсь, он вошел в эту роль не настолько, чтобы повторять вслед за лидером УНП: "Москали, поляки, венгры, румыны и евреи - это враги нашего народа, пока они руководят нами" или "не бери жену из чужаков". В силу определенных причин В. Зеленскому это довольно трудно произнести.

Политика киевского руководства последовательно направлена на полный запрет русской культуры

Но так или иначе политика нынешнего киевского руководства, которое заняло высшие этажи украинской власти во многом благодаря своей популярности в русскоязычном медийном пространстве, последовательно направлена на полный запрет русской культуры на всей территории страны, и прежде всего той, что связывает самую большую русскую общину за пределами России с метрополией. Это точно не отвечает интересам большинства жителей Украины всех национальностей, о чем свидетельствует, к примеру, сохраняющаяся популярность киевского Русского театра имени Леси Украинки, при том, что с 16 июля 2021 года по Закону о защите государственного языка все информационные материалы о театре, включая афиши и билеты, должны быть напечатаны на украинском языке. Это относится и к электронным ресурсам, распространяющим театральную рекламу.

Подобное отношение к русской культуре, к русскому языку, которое противоречит не только здравому смыслу, но и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, помимо всего прочего выражает глубокое неуважение к украинскому языку и украинской культуре. Государственный запрет на использование русского языка в публичном пространстве - это вольное или невольное признание того, что украинский язык не сможет удержать лидирующие позиции в украинском обществе, если подобного запрета не будет. Что относится и к украинской культуре в целом. С моей точки зрения, это оскорбительная позиция по отношению к творческой мощи украинского народа, к языку Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки.

Формирование украинской культуры, ее развитие происходило в непрерывающемся диалоге с культурами соседних народов. С одними украинцы были близкими родственниками, родней, как с русскими и белорусами, с другими находились в "двоюродном" родстве, как с поляками или литовцами, в сожительстве с третьими обретали чужой и даже чуждый опыт, как это было в ту пору, когда западная часть Украины находилась в составе Австро-Венгерской империи. Но этот диалог помогал обрести самостоятельность, национальную идентичность. Как известно, Иван Франко блестяще владел языком Гёте и Шиллера, но при этом был русофилом и гением украинской литературы. По сей день довольно сложно определить с математической точностью, к какой культуре принадлежит тот или иной великий художник. Современные украинские исследователи считают, что Марк Шагал принадлежит не только белорусской, но и украинской культуре. Так же полагая, что Александра Экстер, Соня Делоне, Давид Бурлюк или Василий Кандинский являются украинскими художниками. Последний, скажем, на том основании, что в 1910-1911 годах он сочинил обложку знаменитого издания "Издебский салон-2", в котором были представлены художники-авангардисты, выставлявшиеся в Киеве и Одессе. Да и самого Владимира Издебского, скульптора и создателя скандального "Салона", познакомившегося с В. Кандинским, А. Явленским и М. Веревкиной в Мюнхене, трудно назвать чистокровным украинцем, уж слишком очевидны были его польские корни.

Трудно точно определить, к какой культуре принадлежит тот или иной великий художник

Можно посчитать всех гениев, родившихся на Украине, и признать их дочерями и сыновьями украинского народа - Н. В. Гоголя или М. А. Булгакова, к примеру. Но, признав это, придется прийти к пониманию того, что Украина как минимум двуязычная страна, на плодородной почве которой произрастала не только украинская, но и русская культура. Повторю еще раз: многоязычие современной Украины - это не проблема, но благо, которое не зависит от воли политиков.