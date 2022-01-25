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25.01.2022 21:32
Рубрика: Власть

Чистая энергия

Индия и Россия совместно строят АЭС в третьих странах
Текст: Константин Волков
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
Россия и Индия уже много лет успешно сотрудничают в атомной сфере. Еще в середине 1980-х при содействии СССР был построен завод по производству тяжелой воды в Коте, штат Раджастхан.
Блоки 1 и 2 АЭС "Куданкулам" находятся в эксплуатации с 2014 и 2017 годов соответственно. Фото: gettyimages.com Блоки 1 и 2 АЭС "Куданкулам" находятся в эксплуатации с 2014 и 2017 годов соответственно. Фото: gettyimages.com
Блоки 1 и 2 АЭС "Куданкулам" находятся в эксплуатации с 2014 и 2017 годов соответственно. Фото: gettyimages.com

В 1998 году началось сооружение АЭС "Куданкулам" - крупнейшей атомной станции в Индии, расположенной на юге страны в штате Тамилнад. Межправительственное соглашение о возведении этой АЭС было подписано еще в 1988 году советским и индийским лидерами Михаилом Горбачевым и Радживом Ганди, а окончательное соглашение о строительстве подписано главами атомных ведомств двух стран в 1998 году.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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За прошедшие годы на АЭС "Куданкулам" были введены в строй два энергоблока и начато строительство еще трех. Подписано соглашение о строительстве в общей сложности шести энергоблоков ВВЭР-1000 на АЭС "Куданкулам", всего же в Индии планируется сооружение двенадцати энергоблоков по российскому дизайну. Об этом заявил в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите в ходе ВЭФ во Владивостоке.

Как отмечал бывший посол Индии в России Венкатеш Варма в январе 2020 года в интервью РИА Новости, "в октябре 2018 года Россия и Индия договорились работать вместе над повышением уровня локализации в Индии в рамках проекта строительства шести ядерных блоков на новой площадке в Индии... Блоки "Куданкулам" 1 и 2 с ВВЭР-1000 находятся в эксплуатации с 2014 и 2017 годов соответственно. Также планируется третья фаза с использованием конструкции ВВЭР-1000".

Реакторные установки находятся в двойной оболочке, которая предотвращает выход радиоактивности в окружающую среду и защищает реакторную установку от природных и техногенных внешних воздействий, таких, как землетрясение, торнадо, ураган, взрывная волна, падение самолета и тому подобное.

В 2014 году "Росатомом" и департаментом по атомной энергии правительства Индии был подписан документ под названием "Стратегическое видение укрепления сотрудничества в мирном использовании атомной энергии". В нем говорится, что стороны "рассчитывают на сооружение дополнительных блоков российского дизайна в Индии, на сотрудничество в исследовательской сфере и разработке инновационных атомных электростанций, а также на локализацию оборудования и топливных сборок в Индии".

Всего в Индии планируется сооружение свыше двадцати энергоблоков атомных электростанций по российскому дизайну

Венкатеш Варма отметил также, что "Москва и Нью-Дели сотрудничают в проекте строительства двух блоков ВВЭР-1200 для Комиссии по атомной энергии Бангладеш в Руппуре, на восточном берегу реки Ганг. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, второй - в 2024 году".

По словам Вармы, Россия и Индия намерены развивать сотрудничество в третьих странах. "У России уже есть договоренности на эту тему с рядом африканских стран, одна из них - Эфиопия, а также с рядом стран Ближнего Востока. Это будут российские проекты, но с участием Индии. Переговоры продолжаются", - сказал Варма.

На саммите России и Индии, состоявшемся в Нью-Дели 6 декабря 2021 года, успехи сотрудничества в атомной сфере были отмечены в итоговом заявлении. "Стороны отметили значительные успехи в деле сооружения оставшихся энергоблоков АЭС "Куданкулам" и важность дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии для строительства АЭС российского дизайна, - говорится в документе. - Индийская сторона приложит усилия для официального выделения второй площадки в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Стороны также приветствовали продолжение технических консультаций по реализации проекта ВВЭР-1200, локализации компонентов и совместному производству оборудования".

Фото: Wikimedia.org/Ministry of Defence (India)
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Также в коммюнике саммита подчеркивается, что "стороны отметили успешное сотрудничество в рамках проекта возведения АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также выразили готовность изучить возможность реализации аналогичных проектов в других странах".

"Руппур" - это первая АЭС в энергодефицитной Бангладеш с населением около 170 миллионов человек. Соглашение о ее строительстве было заключено между Москвой и Даккой в 2011 году. На станции будут установлены два энергоблока типа ВВЭР-1200. Реакторы и другая критически важная инфраструктура поставляются российской стороной, остальное строят бангладешские и индийские компании. Несмотря на то, что пандемия вынудила приостановить многие проекты в Бангладеш, сооружение "Руппур" продолжается, и, возможно, будет окончено в 2023 году. Стоимость проекта составляет около 12,6 миллиарда долларов, до 90 процентов этой суммы выделяется российской стороной. Напомним, в 2019 году гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, выступая на саммите "Россия - Африка" в Сочи, рассказал о преимуществах ядерной энергетики для регионального экономического развития и отметил, что в Африке остро ощущается глобальное неравенство в технологическом, промышленном и социально-экономическом развитии. Хотя Индия не входит в Группу ядерных поставщиков (ГЯП), поэтому не может напрямую участвовать в строительстве атомных реакторов, однако имеет возможность осуществлять строительно-монтажные работы и поставлять некритическое оборудование.

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