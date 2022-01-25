Совместное морское учение РФ и Китая прошло в Аравийском море

От китайской стороны в учениях были задействованы ракетный эсминец "Урумчи" и корабль комплексного снабжения "Тайху".
На учениях корабли РФ совместно с китайскими ВМС провели тактическое маневрирование и организовали досмотр условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Кроме того, в ходе маневров военнослужащие России и Китая отработали освобождение условно захваченного судна.
Также были проведены тренировки по транспортировке раненного с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации.
После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил дальний поход.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском военно-морском учении CHIRU-2022.