Совместное морское учение РФ и Китая прошло в Аравийском море

Совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022" прошло западной части Аравийского моря. Как сообщили в Минобороны РФ, на маневрах российскую сторону представлял отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома".

От китайской стороны в учениях были задействованы ракетный эсминец "Урумчи" и корабль комплексного снабжения "Тайху".

На учениях корабли РФ совместно с китайскими ВМС провели тактическое маневрирование и организовали досмотр условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Кроме того, в ходе маневров военнослужащие России и Китая отработали освобождение условно захваченного судна.

Также были проведены тренировки по транспортировке раненного с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации.

После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил дальний поход.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском военно-морском учении CHIRU-2022.