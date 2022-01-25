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25.01.2022 21:31
Рубрика: В мире

Город фламинго

Неповторимый Мумбаи - вторая столица Индии
Текст: Алексей Краснов
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
Индию в России традиционно называли страной бесчисленных чудес, но при этом самыми востребованными у наших соотечественников направлениями остаются маленький курортный штат Гоа и курорты штата Керала, где туристы занимаются аюрведой и йогой.
Мумбаи - это симфония классической и современной архитектуры. Фото: gettyimages.com Мумбаи - это симфония классической и современной архитектуры. Фото: gettyimages.com
Мумбаи - это симфония классической и современной архитектуры. Фото: gettyimages.com

Некоторые заглядывают в Дели. Еще меньше проезжают по "золотому треугольнику" Дели - Агра - Джайпур, чаще ездят из Дели только в расположенную неподалеку Агру - посмотреть на Тадж-Махал и Красный форт. А остальные бесчисленные достопримечательности Индии посещают одиночки, которым интересно посмотреть на жизнь и культуру страны в стороне от избитых маршрутов.

Фото: Сергей Куксин
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Перечислить все достопримечательности Индии невозможно, но хотелось бы обратить внимание тех, кто планирует поездку в эту страну, на одно направление, которое, безусловно, это заслуживает. Речь о мегаполисе, который многие в Индии и соседних странах по привычке продолжают называть Бомбеем, хотя с 1995 года город сменил имя на Мумбаи.

Форт, построенный британской Ост-Индской торговой компанией во второй половине XVII века, быстро стал базой для колонизации Западной Индии. Во время Гражданской войны в Америке в 1861- 1865 годах, когда производство хлопка в Североамериканских Соединенных Штатах резко сократилось, Бомбей стал мировой столицей торговли хлопком, что привело к превращению его в один из самых важных опорных пунктов Британской империи в мире. Город начал быстро разрастаться, вскоре оказавшись вторым по значимости после столицы Британской Индии - Калькутты. В Бомбее, кстати, в 1900 году было открыто первое в Индии российское консульство. С тех пор и по сей день Бомбей (Мумбаи) продолжает оставаться финансовой столицей Индии.

За последние десятилетия город разительно изменился. Многим он знаком по роману Грегори Дэвида Робертса "Шантарам", однако в книге речь идет о 1980-х годах. Сейчас от города, описанного в романе, осталось не так уж много. А кафе "Леопольд", в котором главный герой любил проводить время, стало культовым местом, и до пандемии туда можно было обычно попасть, только выстояв очередь с улицы.

Сегодня Мумбаи - мегаполис с прекрасным аэропортом, во многом не уступающим лучшим аэропортам мира, со множеством магазинов и ресторанов на любой вкус, с новой автомагистралью через залив, которая позволяет добраться до центра города из аэропорта, минуя пробки в трущобных кварталах.

Хотя с 1995 года город сменил имя на Мумбаи, многие в Индии и соседних странах по привычке продолжают называть его Бомбеем

При этом в центре города сохранилась уникальная британская колониальная архитектура в стиле неоклассики и неоготики, в том числе занесенный в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО вокзал Чхатрапати-Шиваджи (вокзал Виктории), здание суда, университет. Есть множество интересных образцов архитектуры модерна 1930-х годов, а также нависающий над заливом Бэк-Бэй 27-этажный особняк нефтяного магната Мукеша Амбани, построенный уже в этом тысячелетии. Последний, впрочем, многие считают безвкусицей, несмотря на три этажа висячих садов, три вертолетные площадки, бальный зал и 600 человек обслуги. Но увидеть его хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение, безусловно, стоит.

Колорит старых кварталов сохранился в районах Колаба, Форт, Нариман Пойнт, Черчгейт, где находится большая часть исторических зданий, включая знаменитые "Ворота Индии", созданные в стиле подражания индийской архитектуре XV-XVII веков, и отель "Тадж-Махал Палас".

На другой стороне залива Бэк-Бэй расположен зеленый район Малабар, где цены на недвижимость одни из самых высоких в мире. А в районе Севри на северо-востоке Мумбаи находится ближайшая к старому городу точка наблюдения за фламинго. Пройдите вдоль старых пакгаузов к берегу, где с заброшенных пирсов этих розовых и белых птиц обычно можно увидеть с сентября по конец мая. Еще лучше наблюдать за ними из района Нави Мумбаи, но туда дольше добираться из центра. Кстати, нашествие фламинго в город наблюдалось в мае 2020 года, когда население засело по домам из-за карантинных мер. Тогда специалисты из Бомбейского общества естествознания насчитали примерно 150 тысяч этих птиц.

Проходя по улицам, обратите внимание на парящих в воздухе коршунов. Раньше эти птицы питались останками людей, поскольку зороастрийцы-парсы, которым запрещено хоронить покойников в земле, оставляли их на вершинах так называемых "башен молчания". Птицы растаскивали останки и иногда в полете роняли их прямо на улицы. Но когда началось высотное строительство, жители многоэтажных домов, выходящих окнами на эти башни, стали жаловаться на малоприятный вид из окон, после чего зороастрийские погребальные строения были снесены (правда, говорят, кое-где на окраинах они еще остались). А коршунам пришлось перейти на свалки, бойни и ловлю мелких животных.

Фото: iStock
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Мечеть Хаджи Али на западном берегу залива находится на острове, к которому от берега ведет дорога, доступная только во время отлива. Мечеть построена в 1431 году и с тех пор служит местом паломничества индийцев-суннитов. Кстати, с ее посещением стоит поторопиться - за прошедшие столетия соленые морские ветра изрядно разъели мрамор, и сейчас специалисты считают, что мечеть не подлежит ремонту, поэтому предлагают снести ее и возвести новую такого же вида, а мрамор для облицовки взять такой же, какой использовался при строительстве Тадж-Махала.

Отдельного - даже не упоминания, а романа - заслуживают рынки Мумбаи. Колаба Козуэй (район шопинга), Кроуфорд маркет (фрукты, овощи, домашняя птица, животные), Чор базар (антиквариат, в том числе большое количество подделок) и другие. Там интересно не столько купить что-то, сколько ощутить саму атмосферу старых рынков, особенно это касается Чор базара. Посмотреть на небольшие темные лавки, где на порогах сидят пожилые владельцы с крашенными хной рыжими бородами, вдохнуть запах, состоящий из смеси специй, благовоний, готовящейся еды и еще десятков ароматов. И на память о поездке купить необычные сувениры.

Кстати, если говорить о шопинге, в Мумбаи много магазинов со вполне качественными изделиями, в том числе от интересных индийских дизайнеров и производителей - одежда, аксессуары, аюрведическая косметика. В книжных магазинах можно найти интересную литературу по Южной Азии на английском.

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