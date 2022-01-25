Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. Его слова передаёт CNN в анонсе интервью, которое Столтенберг ранее дал телеканалу (в полной версии оно должно выйти в эфир в скором времени) .

"НАТО не будет размещать боевые силы на Украине", - цитирует генсека корреспондент CNN Наташа Бертран у себя в Twitter. Напрямую же общественность пока не слышала этих заявлений из уст Столтенберга.

Между тем генсек Североатлантического альянса сообщил в том же интервью, что в Брюсселе заканчивают составлять ответы на российские предложения о гарантиях безопасности. Как ожидается, они будут переданы Москве на этой неделе "параллельно" с США, которым российская сторона также адресовала свою инициативу.