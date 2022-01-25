Суд арестовал адвоката Дареджан Квеидзе, обвиняемую в мошенничестве

Суд отправил в следственный изолятор адвоката Дареджан Квеидзе, представлявшую интересы экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Как сообщили в Преображенском суде столицы, адвокат арестована до 23 марта. Таким образом Преображенский суд своим постановлением удовлетворил ходатайство следствия. Решение суда пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее сообщалось, Квеидзе обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).