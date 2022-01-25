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25.01.2022 12:21
Рубрика: Происшествия

Таможня пресекла канал контрабанды военной продукции из России в США

Текст: Михаил Загайнов
Фото: ФТС России Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США. Поставки были организованы через международные почтовые отправления, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

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В Ставропольском крае таможенники изъяли в почтовых отделениях 11 посылок. В них находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова.

"Посылки отправлялись под вымышленными именами. Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России", - отметили в ФТС.

Во время обысков у подозреваемого - гражданина России - были изъяты оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, более тысячи пуль и 172 магазина.

Сейчас по факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Минфин ФТС

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