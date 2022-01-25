Татьянин день: шумные загулы и народная любовь

25 января студенты и православные празднуют Татьянин день, день памяти святой мученицы Татьяны.

В 2022-м особо массовых гуляний ждать не приходится: даже самые бесшабашные студенты должны помнить про высокую контагиозность "омикрон"-штамма. Но ведь это повод, забыв про праздничную шумиху, задуматься: почему именно древнеримская мученица Татьяна так полюбилась русским, что ее имя было одним из самых распространенных у нас в народе в XIX веке? Или почему Пушкин назвал свою главную героиню Татьяной, а не Наташей? И, наконец, почему этот самый разгульный и самый демократичный праздник отмечали даже в глухие годы атеизма, когда ни про святую, ставшую причиной праздника, ни про святых вообще нам никто не рассказывал?

Обо всем по порядку. А для начала отмечу: до революции празднование дня святой Татьяны было несравненно более хулиганским.

"В этом году выпили все, кроме Москва-реки, - шутил А.П. Чехов, - и то благодаря тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили Gaudeamus, горла надрывались и хрипели… было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".

К демократичным попойкам в честь святой мы еще вернемся. Сначала о том, кем была раннехристианская мученица Татьяна. Имя святой имеет греческое происхождение и означает "устроительница, учредительница". Татьяна жила в начале III века и была дочерью римского консула - представителя высшей гражданской и военной знати Римской империи. Отец Татьяны был тайным христианином, он и воспитал в дочери верность Богу. Получив образование, Татьяна отказалась от жизни знатной римлянки и выбрала служение христианской церкви. Святая была зверски замучена, так как в храме Аполлона не поклонилась языческому идолу и не отреклась от Христа.

Древнеримскую мученицу почитали в России, имя стойкой, верной, умной, образованной христианки было крайне популярно. Хотя не это стало причиной того, что Пушкин назвал старшую Ларину Татьяной. Историки сообщают: гораздо чаще русским дочерям давали имена Анна, Мария, Наталья. Кстати, в ранних черновиках "Евгения Онегина" нашли строчку: "Ее сестра звалась Наташа". Но почему Пушкин остановил свой выбор на Татьяне? Набоков считал, что все дело в рифме: "В черновике... вместо имени Татьяна Пушкин пробовал для своей героини имя Наташа (уменьшительное от "Натальи"). Было это за пять лет до его первой встречи с будущей женой Натальей Гончаровой. "Наташа" (как и "Параша", "Маша" и пр.) по сравнению с "Татьяной" имеет значительно меньше возможностей рифмовки ("наша", "ваша", "каша", "чаша" и несколько других слов)".

Все тоньше, считают другие исследователи. Имя Татьяна в сознании людей уже было связано с внутренней цельностью, в которой искренность и пылкость глубоких чувств сочетались с природным умом. И Пушкин, уловив это, запечатлел идеал. На века.

В культуру и даже науку России вошла еще одна Татьяна, Татьяна Родионовна Шувалова, мама одного из образованнейших людей XVIII века Ивана Ивановича Шувалова. В 1755 году сметливый двадцативосьмилетний фаворит Елизаветы I Петровны в день именин своей матери, то есть в день памяти великомученицы Татьяны, подал императрице прошение об основании Московского университета: "для общей Отечеству славы". Государыня-императрица не смогла отказать Ванюше, указ был подписан. Со временем день памяти мученицы Татьяны стал праздником не только Московского университета, но и всего студенчества. Причем таким разгульным, что слава о шумном Татьянином дне пережила сами загулы.

Начиная где-то с 1870-х, раз в год, на Татьянин день, зал роскошного московского ресторана "Эрмитаж" преображался. "Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья… В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино…" - так описывал приготовления рестораторов к приему опасных гостей Гиляровский. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя "спьЯна" и "Татьяна". Причем швейцары московских ресторанов, "для удобства извозчиков и спокойствия ради напившихся в стельку студентов, на спинах оных мелом писали адреса, по которым следовало развести загулявших".

Бурное празднование подвергалось критике. Лев Толстой гневно обличал нравы: "Дошло до того, что безобразнейшая оргия, в которой стариками спаиваются юноши, никого не оскорбляет и никому не мешает и во время пьянства, и после радоваться на свои возвышенные чувства и мысли, смело судить и ценить нравственность". На следующий год студентами была придумана песня с такими словами: "Лев Толстой нас бранит, бранит, пить не велит, не велит. Но виноваты вовсе не мы… А кто же?" И хор студентов дружно отвечал: "Татьяна!". К началу XX века праздновать стали трезвее.

Это была одна сторона событий, связанных с Татьяниным днем. Но была и другая - не такая скандальная, с именем святой римской мученицы Татьяны связаны отнюдь не только загулы либерально воспитанного студенчества. В честь святой мученицы Татьяны освящали и храмы. Домовая церковь в честь святой Татьяны появилась при Московском университете еще в 1791 году. В пожаре 1812 года она не уцелела. Но в 1837 году была заново освящена в новом университетском корпусе - перестроенном доме Пашкова. "Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагораживанию человека", - говорил митрополит Московский Филарет (Дроздов) при освящении храма святой Татьяны.

Церковь эта видела многое и многих: здесь отпевали Гоголя и Фета, историков Соловьева и Ключевского, физика Столетова, философа Трубецкого, целые поколения ученых, деятелей культуры были прихожанами храма святой мученицы Татьяны. Закрытый в 1919 году храм возродился, и 25 января 1995 года там уже шла Божественная литургия. И чествуя сегодня раннехристианскую мученицу Татьяну, совершившую подвиг веры, Церковь напоминает нам о том, что верность и любовь светят сквозь толщу веков, потому что близки нам, потому что мы все чувствуем истинность жизни, когда она осмысленна любовью и верностью. Поэтому Татьянин день всегда оставался излюбленным праздников студенчества и всех, кто когда-либо был с этой дивной порой связан: наша душа ищет полноты любви и искренней самоотдачи ради этой совершенной любви, поэтому она так отзывается на подвиг святой мученицы Татьяны.