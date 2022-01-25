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25.01.2022 15:21
Рубрика: Культура

Творческие отрасли приносят России около 4% ВВП

Текст: Алексей Дуэль

Креативные индустрии, в состав которых входит анимационная отрасль обеспечивают на текущий момент 4% российского ВВП. Об этом "РГ" сообщила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. При этом в отрасли штатно заняты около 30 тысяч человек, что составляет меньше 0,05% от всей рабочей силы страны.

Фото: kinopoisk.ru
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"Телевидение практически перестало приносить доход, примерно 40% прибыли анимационным компаниям приносят продажи лицензий на товары и услуги, остальное - это реализация медиаправ онлайн-платформам", - сказала Слащева. Еще около 20% прибыли, по ее словам, составляют поступления от кинопроката, однако, эта часть дохода доступна только студиям, выпускающим полнометражные ленты. Заработать на продаже прав на демонстрацию картин за рубежом удается немногим компаниям, добавила Слащева. Речь идет о "Маше и Медведе", "Трех котах" и нескольких других успешных франшизах. В целом по отрасли экспорт составляет 5%, "Союзмультфильм" в ближайшие годы намерен нарастить эту цифру до 20%.

Пока больше 70% экранного времени в кинотеатрах среди мультфильмов занимают работы иностранных студий: Disney, Pixar, Dreamworks, а также европейских или японских аниматоров, продолжила Слащева. При этом отечественные мультипликаторы смогли добиться паритета в сериальном показе, равенство в кинотеатрах наступит еще только через пять-семь лет, прогнозирует она. Стоимость производства эпизода сериального проекта варьируется в зависимости от техники исполнения: так, создание одной серии нового "Ну, погоди! Каникулы" обходится в 5 млн рублей.

"Отрасль будет расти на 7-10% в год, - сказала Слащева. - Это довольно консервативное предположение, оно исходит из того, что частью наших доходов являются продажи лицензионных товаров, которые притормозила пандемия. Рынок контента будет расти примерно на 10-15 % в год, а рынок в целом в деньгах - от 7 до 10 %".

По ее словам, объем российского рынка анимации на порядок отстает от испанского, который замыкает верхнюю десятку мирового списка. Чтобы увеличить мировую экспансию, отрасли надо нарастить капитализацию, в первую очередь, за счет доходов на внутреннем рынке, стимулировать производителей товаров и услуг приобретать лицензии на персонажей отечественных мультфильмов. Для этого, возможно, будут введены правительственные субсидии или гранты для частичного покрытия расходов отечественными производителям, приобретающим лицензии на анимационных персонажей российских студий.

Культура Кино и ТВ Анимация

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