Творческие отрасли приносят России около 4% ВВП

Креативные индустрии, в состав которых входит анимационная отрасль обеспечивают на текущий момент 4% российского ВВП. Об этом "РГ" сообщила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. При этом в отрасли штатно заняты около 30 тысяч человек, что составляет меньше 0,05% от всей рабочей силы страны.

"Телевидение практически перестало приносить доход, примерно 40% прибыли анимационным компаниям приносят продажи лицензий на товары и услуги, остальное - это реализация медиаправ онлайн-платформам", - сказала Слащева. Еще около 20% прибыли, по ее словам, составляют поступления от кинопроката, однако, эта часть дохода доступна только студиям, выпускающим полнометражные ленты. Заработать на продаже прав на демонстрацию картин за рубежом удается немногим компаниям, добавила Слащева. Речь идет о "Маше и Медведе", "Трех котах" и нескольких других успешных франшизах. В целом по отрасли экспорт составляет 5%, "Союзмультфильм" в ближайшие годы намерен нарастить эту цифру до 20%.

Пока больше 70% экранного времени в кинотеатрах среди мультфильмов занимают работы иностранных студий: Disney, Pixar, Dreamworks, а также европейских или японских аниматоров, продолжила Слащева. При этом отечественные мультипликаторы смогли добиться паритета в сериальном показе, равенство в кинотеатрах наступит еще только через пять-семь лет, прогнозирует она. Стоимость производства эпизода сериального проекта варьируется в зависимости от техники исполнения: так, создание одной серии нового "Ну, погоди! Каникулы" обходится в 5 млн рублей.

"Отрасль будет расти на 7-10% в год, - сказала Слащева. - Это довольно консервативное предположение, оно исходит из того, что частью наших доходов являются продажи лицензионных товаров, которые притормозила пандемия. Рынок контента будет расти примерно на 10-15 % в год, а рынок в целом в деньгах - от 7 до 10 %".

По ее словам, объем российского рынка анимации на порядок отстает от испанского, который замыкает верхнюю десятку мирового списка. Чтобы увеличить мировую экспансию, отрасли надо нарастить капитализацию, в первую очередь, за счет доходов на внутреннем рынке, стимулировать производителей товаров и услуг приобретать лицензии на персонажей отечественных мультфильмов. Для этого, возможно, будут введены правительственные субсидии или гранты для частичного покрытия расходов отечественными производителям, приобретающим лицензии на анимационных персонажей российских студий.