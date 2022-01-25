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25.01.2022 19:10
Рубрика: Экономика

Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Текст: Олег Капранов

Компания Twitter Inc, приступила к исполнению закона о "приземлении" иностранных интернет-компаний, открыв личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Фото: : iStock
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении"

Согласно данным, опубликованным в специальном разделе на сайте ведомства, компания исполнила требование "зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора". Остальные требования отмечены как не исполненные.

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие на территории Российской Федерации, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, обладающее полномочиями по представлению в суде, рассмотрению обращений граждан, модерированию контента и ограничению доступа к запрещенной информации. Кроме того, иностранные IT-компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обращений российских граждан и организаций

В настоящий момент под критерии закона "о приземлении" подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. Компании Apple, Likee, Spotify и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Также в ведомстве сообщили, что Apple и Likee разместили на своих сайтах электронные формы обратной связи с российскими пользователями. Кроме того, соцсеть Likee установила на своем сайте счетчик посещаемости и предоставила данные о планах открытия российского юридического лица, наделенного необходимыми полномочиями.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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