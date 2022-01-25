У стен Рады в Киеве начались потасовки между бизнесменами и полицией

В Киеве разворачивается действо под стенами Верховной рады, куда попытались прорваться украинские предприниматели, требующие от властей налоговых послаблений. Как передает с места событий РИА Новости, завязалась потасовка с полицией.

Сначала митингующие в поисках справедливости прошлись по центральным улицам украинской столицы. Они потребовали, чтобы народные избранники приняли законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о других послаблениях, которые неплохо бы прописать в налоговом кодексе. После шествия они решили не расходиться и продолжили акцию прямо под стенами парламента.

Некоторые особенно решительно настроенные граждане попытались ни много ни мало проникнуть прямо в цитадель законотворчества, однако путь им преградили стражи порядка. Некоторых участников митинга они задержали, а также вытеснили толпу от греха подальше от здания Рады. Однако столкновения от этого не прекратились.

A rally was held in #Kiev (#Ukraine) because of the law on mandatory cash registers. Private entrepreneurs demand its abolition. The demonstrators tried to storm the building of the Verkhovna Rada, and clashes with the police periodically occur. #Demonstrations #protests pic.twitter.com/mFA0n2rfA1 — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 25, 2022

Удрученные несправедливостью бизнесмены даже принялись махать шашками - правда, лишь дымовыми - и жечь файеры. Одному из нацгвардейцев даже стало плохо, ему понадобилась медицинская помощь.

Агентство напоминает, что украинские предприниматели забастовали не вчера. Протесты начались еще в ноябре 2020 года, когда на Украине ввели карантинные ограничения из-за пандемии. Поначалу бизнес требовал отмены локдауна, а затем принялись возмущаться и по другим актуальным для жителей страны поводам. С 15 декабря 2020-го этот протест объявлен бессрочным.