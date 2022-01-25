Ученые нашли у полных людей гены удачи

Известно, что любой человек с ИМТ (индексом массы тела) более 30 считается страдающим ожирением, а не просто избыточным весом. Но при этом у двух людей с одинаковым ИМТ может быть разное количество жира, и этот жир может быть распределен в разных местах по всему телу. Так, жир, хранящийся под кожей (жир на животе или двойной подбородок), считается менее вредным, чем жир, обволакивающий внутренние органы, такие, как печень, желудок, сердце и другие. Такой жир называется висцеральным и с ним очень тяжело бороться. А если не снижать его количество, начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

То, где будут в организме располагаться жировые отложения, определяют гены. Ученые разделяют ожирение на благоприятное и неблагоприятное.

"У некоторых людей есть неудачные гены жира, что означает, что они накапливают более высокие уровни жира повсюду, в том числе под кожей, вокруг печени и поджелудочной железы. Это связано с более высоким риском таких заболеваний, как диабет 2-го типа", - поясняет доктор Хани Ягуткар, преподаватель биологических наук в Лондонском университете Брунеля, который руководил исследованием. "Другим повезло больше, и у них есть гены, которые означают большее количество жира под кожей, но меньшее количество жира в печени и меньший риск таких заболеваний, как диабет 2-го типа", - добавляет доктор. Это, можно сказать, гены удачи.

Используя метод, известный как рандомизация Менделя, команда исследователей обнаружила, что из 37 заболеваний, которые они протестировали, 12, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и диабет 2-го типа, были напрямую связаны с генами.

Однако исследователи предупреждают, что независимо от того, есть ли у кого-то благоприятное или неблагоприятное ожирение, ожирение представляет серьезную опасность для здоровья человека, и даже те, у кого благоприятное ожирение, все еще подвергаются повышенному риску таких заболеваний, как камни в желчном пузыре, астма у взрослых и псориаз.

Они также обнаружили, что некоторые другие заболевания, которые ранее считались связанными с лишним весом, такие, как болезнь Альцгеймера, по-видимому, все-таки с ним не связаны.

Доктор Сьюзан Мартин, научный сотрудник в Эксетере, принимавшая участие в исследовании, сказала: "Хотя важно, чтобы мы выявили причины заболеваний, связанных с ожирением, хорошие гены по-прежнему не заменяют здоровый образ жизни.