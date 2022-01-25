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25.01.2022 23:12
Рубрика: В мире

Украинский Совбез не видит нагнетания вокруг Донбасса

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады свой скандальный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который предполагал поражение в правах и карательные санкции для жителей Донбасса и тем самым перечеркивал Минские соглашения. Все ради того, чтобы глава президентского офиса Андрей Ермак мог встретиться с политическими советниками глав стран "нормандской четверки".

Отзыв произошел на внеочередном заседании кабмина и формально объяснялся необходимостью доработки документа в соответствии с замечаниями Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской). Заметим, что в октябре, когда заключение комиссии было получено, в Киеве заявляли, что получили от нее одобрение своих планов. Киевские власти, в принципе, привыкли манипулировать выводами этого консультативного органа и, когда нужно, оставляют их без внимания, как было в случае с законом о госязыке (или о "дерусификации"), который противоречит даже украинской конституции.

Фото: vesti.ru
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Впрочем, что отзыв закона о переходном периоде был обязательным требованием для возобновления встреч в нормандском формате, проболтался глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, да так, что его пришлось срочно опровергать самому Ермаку в эфире телеканала ICTV. Никаких требований, кроме как от украинского народа, офис Зеленского, по Ермаку, не приемлет, а иные толкования решения правительства есть "фейк". На самой же встрече он намерен привлечь Францию и Германию к верификации режима прекращения огня и "пройтись по всем пунктам соглашений", на которые у Украины есть некие ответы.

Надо понимать, наблюдатели ОБСЕ официальный Киев перестали удовлетворять, раз Зеленскому понадобились именно французы и немцы на линии разграничения. Что касается "ответов" на все пункты Минских соглашений, то, очевидно, главный советник украинского президента запамятовал, что это не список вопросов, а перечень взятых на себя обязательств. Вот только о готовности их исполнять, тем более в политической части, Ермак в своем шестиминутном спиче не сказал ни слова.

Еще одним судьбоносным событием стало заседание Совбеза, после которого одиозный секретарь этого органа Алексей Данилов призвал население не поддаваться панике и в очередной раз заявил, что признаков "российского вторжения" украинская разведка не наблюдает, что бы там ни говорили некие неназванные им СМИ. Примечательно, что хотя высокопоставленные представители Киева стесняются пока обвинять западных партнеров в нагнетании паники напрямую, обида на Европу звучит в их речах все менее завуалировано.

Есть даже прямое недовольство: бывший глава международного комитета Рады Богдан Яременко разоткровенничался в своем Facebook про то, что именно американцы играю в "психологические игры с эскалацией", и "никто из официальных лиц не может позволить себе публично их одернуть".

Зеленскому понадобились французы и немцы на линии разграничения 

Но в Лондоне и Вашингтоне этого не слышат и нагнетать продолжают. Так, вслед за США и Великобританией о сокращении персонала посольств или рекомендациях к гражданам покинуть страну объявили Нидерланды, Канада, Австралия и Япония. То есть, за исключением Нидерландов, - члены блока AUKUS и платформы QUAD. В то время как Евросоюз в целом и большинство стран НАТО неизбежного и много раз анонсированного "российского вторжения", как и официальный Киев, не ожидают.

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