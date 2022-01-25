Управлять маневровыми локомотивами будет искусственный интеллект

Система искусственного интеллекта будет помогать машинисту управлять локомотивом, оценивая обстановку, распознавая потенциально опасные объекты, сигналы светофора и включая автоматическое торможение при необходимости.

О запуске серийного производства систем помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива объявили в компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

Система использует технологии компьютерного зрения, миллиметровой радиолокации. В компании уверены, что с началом серийных поставок уровень безопасности маневровых операций на железной дороге выйдет на качественно новый уровень и позволит снизить число инцидентов до 70%. При этом модель быстро окупится за счет повышения ритмичности работы локомотивов, отмечает генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Аварии на железнодорожном транспорте с участием людей или транспортных средств происходят почти каждые два часа, приводят в компании данные Национального бюро безопасности на транспорте США. По мнению экспертов, решить эту проблему поможет роботизация процессов управления поездами.

Для серийного производства системы Cognitive Rail Pilot уже получены все необходимые разрешения. Испытания и экспертиза проводилась в 2021 году в аккредитованных ОАО "РЖД" организациях, специализированных лабораториях и испытательных центрах. Совместный проект Cognitive Pilot с ОАО "РЖД" предполагает использование системы помощи машинисту на маневровых локомотивах в рамках сортировочных станций.

Систему планируется поставлять также в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.