Устойчивость бактерий к антибиотикам - на третьем месте среди причин смертности

Согласно оценкам, по всему миру от различных инфекций умерло около пяти миллионов человек. Из них около 1,27 миллиона смертей были вызваны непосредственно устойчивостью к антибиотикам. Большую часть инфекций вызывали всего шесть устойчивых бактерий: кишечная палочка, золотистый стафиллококк, клебсиелла пневмонии, пневмококк, акинетобактерия Баумана и синегнойная палочка.
Исследователи сравнили свои оценки с существующими данными о причинах смерти и поставили устойчивость к антибиотикам на третье место - после ишемических болезней сердца и инсультов.
Ученые предлагают несколько способов борьбы с устойчивостью: предотвратить распространение инфекций в больницах, внедрить санитарный контроль воды и вакцинацию, ограничить использование антибиотиков на фермах, не использовать антибиотики при лечении вирусных инфекций и инвестировать в разработки новых препаратов.
Материал опубликован в журнале Lancet.