Устойчивость бактерий к антибиотикам - на третьем месте среди причин смертности

Смертность от устойчивости бактерий к антибиотикам теперь уступает только инсульту и ишемическим болезням сердца. Такой вывод сделала международная группа ученых, которые проанализировали данные за 2019 год по 204 странам.

Согласно оценкам, по всему миру от различных инфекций умерло около пяти миллионов человек. Из них около 1,27 миллиона смертей были вызваны непосредственно устойчивостью к антибиотикам. Большую часть инфекций вызывали всего шесть устойчивых бактерий: кишечная палочка, золотистый стафиллококк, клебсиелла пневмонии, пневмококк, акинетобактерия Баумана и синегнойная палочка.

Исследователи сравнили свои оценки с существующими данными о причинах смерти и поставили устойчивость к антибиотикам на третье место - после ишемических болезней сердца и инсультов.

Ученые предлагают несколько способов борьбы с устойчивостью: предотвратить распространение инфекций в больницах, внедрить санитарный контроль воды и вакцинацию, ограничить использование антибиотиков на фермах, не использовать антибиотики при лечении вирусных инфекций и инвестировать в разработки новых препаратов.

Материал опубликован в журнале Lancet.