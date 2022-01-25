В 2023/2024 году в вузах будет более 590 тысяч бюджетных мест

Сегодня в российских университетах высшее образование получают более 4 миллионов человек, причем свыше 324 тысяч приехали из-за рубежа. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в День российского студенчества.

"Для Правительства важно повышать уровень профессиональных компетенций у студентов. После выпуска молодые люди должны быть востребованными специалистами на рынке труда. В 2021 году в течение года после выпуска порядка 596 тысяч студентов нашли работу, - отметил Чернышенко. - Это более 75 процентов от общего числа выпускников. И кстати, большинство нашли работу именно в том регионе, где и учились.

Чернышенко рассказал, что по поручению Владимира Путина правительство постоянно расширяет меры поддержки студентов. Например, в этом году запущены два новых федеральных проекта - "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства".

- С их помощью студенты смогут получить практические навыки, которые действительно будут востребованы на предприятиях реального сектора экономики, - добавил вице-премьер. - Будем вовлекать ребят в предпринимательскую деятельность, поддерживать стартапы.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в вузах ежегодно увеличивается число бюджетных мест.

- Наша задача - предоставить молодым людям доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу, - подчеркнул министр. - С 2020 года мы поступательно увеличиваем количество бюджетных мест, основную часть получают регионы. В этом году пороги университетов переступят сотни тысяч первокурсников, более 588 тысяч из которых будут учиться на бюджете. Это уже на 11,5 тысяч мест больше, чем в прошлом году. Рост продолжится: на 2023/2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест.