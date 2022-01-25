В 73-й День Республики российские партнеры поздравляют индийских друзей

Отношения между Индией и Россией насчитывают не один десяток лет. Несмотря на фундаментальные перемены на глобальной арене, крепкая дружба между Москвой и Нью-Дели остается неизменной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (слева направо) во время российско-индийских переговоров 6 декабря 2021 года в формате "2+2" в Нью-Дели. Фото: Посольство Индии в РФ

Отношения между лидерами двух стран всегда отличались теплотой, будь то Никита Хрущев и Джавахарлал Неру, Леонид Брежнев и Индира Ганди, Михаил Горбачев и Раджив Ганди или Владимир Путин и Нарендра Моди.

Очень важно, что для обеих стран взаимные отношения имеют самостоятельную ценность вне зависимости от международной конъюнктуры. Обе страны предоставляют большие возможности для различных проектов в многочисленных отраслях. Особо привилегированное стратегическое партнерство - так характеризуются отношения между двумя странами, то есть речь идет не о сиюминутном сотрудничестве, а о долгосрочной политике.

Укрепляется и взаимный интерес к культуре обеих стран, потому что не только для россиян Индия - красивая и экзотическая страна, но и Россия привлекает индийцев своей уникальностью.

По случаю национального праздника Индии - Дня Республики - свои поздравления и пожелания адресуют дорогим индийским друзьям российские официальные лица, политики, представители деловых кругов.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Индия является одним из наиболее активных и открытых к сотрудничеству стратегических партнеров России на Дальнем Востоке и в Арктике. В последние годы наши страны последовательно развивали дипломатические отношения. И это самым позитивным образом отражается на динамике и качестве экономической кооперации. В этом году товарооборот между Дальним Востоком и Индией вырос почти на 70 процентов и в ближайшее время может достигнуть 1 миллиарда долларов. Совместно с индийской стороной сформирована Программа развития российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на 2022-2027 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации.

Индийскими инвесторами реализован ряд проектов с использованием механизма Свободного порта Владивосток. Развивается сотрудничество в алмазогранильной отрасли. Компании из Индии участвуют в дальневосточных нефтегазовых проектах. В числе перспективных направлений сотрудничества - проекты в сфере газохимии, развитие водородного кластера на Сахалине. Эти отрасли имеют высокий экспортный потенциал - прежде всего с точки зрения сбыта продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе встреч и переговоров индийские предприниматели выражают интерес к инвестициям в сельское хозяйство, в лесную отрасль Дальнего Востока. Обсуждаются различные туристические проекты на территории ДФО и в Арктике.

Мы видим большой потенциал для сотрудничества в сфере образования. Как показала серия встреч с руководством ведущих дальневосточных вузов, в Индии существует высокий запрос на обучение индийских студентов инженерным и IT-специальностям в нашем регионе. Мы уже приступили к созданию совместных образовательных программ, которые стартуют в 2022 году. Достигнуты договоренности о разработке проектов по развитию академической мобильности между студентами и профессорским составом.

Потенциал для развития и дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, торговых связей и инвестиций на Дальнем Востоке и в Арктике безграничен. Будем рады видеть индийских инвесторов в числе наших партнеров по развитию международного судоходства на Северном морском пути.

Индийские бизнесмены и первые лица страны ежегодно посещают Восточный экономический форум. Для нас, в свою очередь, очень важно выстраивать открытые каналы коммуникации, поэтому проведение бизнес-диалога Россия - Индия уже стало традиционным для ВЭФ и запланировано в рамках программы форума в 2022 году. Пользуясь случаем, приглашаю наших индийских партнеров принять активное участие как в ВЭФ, так и в Международном арктическом форуме, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. Инвестируйте в Россию вместе с нами!

Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации:

- Уважаемые читатели "Российской газеты", уважаемые индийские друзья!

С большим удовольствием обращаюсь к вам по случаю национального праздника Индии - Дня Республики!

Успех национально-освободительного движения Индии - фактор поистине глобального значения, положивший начало закату западного колониального господства в Азии и Африке.

За годы независимости Индия проделала впечатляющий созидательный путь. Сегодня это одна из крупнейших мировых держав, динамично развивающееся государство с мощной экономикой, значительным промышленным и инновационным потенциалом.

Высокий уровень подготовки специалистов, качество индийских товаров и услуг в области медицины, программирования, строительства, инженерного и ювелирного дела говорят сами за себя. Что же касается культурного наследия индийской цивилизации, то оно поистине необъятно.

Современная Индия пользуется заслуженным авторитетом одного из ключевых центров формирующегося многополярного мироустройства и по праву претендует на место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Она вносит значительный конструктивный вклад в решение актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, привержена принципам верховенства международного права, мирного сосуществования народов, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств.

Россия дорожит особо привилегированным стратегическим партнерством с Индией, которое служит делу углубления взаимопонимания между нашими народами. В его основе - совпадение подходов к ключевым вопросам международной жизни, высокая динамика политического диалога, многогранные экономические и культурные связи.

Итоги визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Нью-Дели в декабре 2021 года подтвердили настрой руководства и народов обоих государств и далее идти по пути укрепления всего комплекса российско-индийских связей.

Пользуясь предоставленной возможностью, от души желаю дружественному народу Индии процветания и новых успехов, а читателям "Российской газеты" - благополучия и всего самого доброго!

Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам:

- Дорогие друзья!

Российско-индийские отношения носят традиционно дружественный характер и обладают высоким потенциалом развития.

У наших стран никогда даже не было серьезных конфликтов. Махатма Ганди писал письма Льву Толстому в Ясную Поляну, и Толстой восхищался этим замечательным молодым индусом, который стал впоследствии символом национальной независимости Индии и новой индийской государственности.

Мы были союзниками в двух мировых войнах. Советский Союз оказал большую помощь Индии в обретении независимости и построении суверенного государства. И сейчас мы с огромным интересом и с большой радостью наблюдаем за возвращением Индии в число великих мировых держав. Сегодня это третья экономика мира. Плюс это третья по численности армия на планете, к тому же обладающая ядерным оружием. Это мощнейший центр силы, от которого многое зависит на нашей Земле.

В российской системе внешнеполитических приоритетов Индия выступает как один из важнейших партнеров. Мы взаимодействуем в форматах БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, механизмов Восточноазиатских саммитов.

У нас очень высокий уровень отношений между лидерами. Это было подчеркнуто в начале декабря в Нью-Дели, где успешно завершились переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

А в ходе недавнего телефонного разговора лидеры двух стран еще раз подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

У нас огромный потенциал экономического, экспертного, образовательного и гуманитарного сотрудничества. Мы разделяем многие общие принципы и ценности. Люди в Индии и России очень позитивно настроены друг к другу. У россиян существует большой интерес к индийской культуре, истории, традициям. Уверен, что этот интерес носит взаимный характер.

От всей души поздравляю индийский народ с Днем Республики и Днем независимости! Желаю успехов и процветания вашей стране; мира, счастья и благополучия каждой семье, каждому дому и человеку!

Владимир Жириновский, председатель ЛДПР:

- От себя и от всей партии ЛДПР, от фракции в Государственной Думе поздравляю народ Индии с Днем Республики, который связан с принятием конституции!

Индия - это один из ближайших партнеров России, и огромную ценность для нас представляет государственная политика нейтралитета Индии. Это пример прогрессивных взглядов индийского руководства, которое старается строить взаимовыгодные отношения со всеми странами, но при этом деликатно относится к национальным интересам соседей. Немногие сегодня могут похвастаться такой мудрой внешней политикой.

Кроме того, Индия - страна с давней демократической традицией, с регулярной сменяемостью власти и высоким уровнем свобод. Это тоже пример для многих государств мира.

Россию и Индию связывает долгая история дружеских отношений. Мы поддерживали борьбу Индии за свободу от колониального правления. Вся наша страна жила на индийских фильмах, следила за жизнью индийских звезд, заслушивалась индийской музыкой.

У нас давняя история плотных деловых связей. Еще в советские годы вся страна знала, когда в СССР прибывали индийские лидеры Джавахарлал Неру, Индира Ганди. Уже в наше время Россию посещал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Все это становилось важнейшей новостью.

В заключение хочу сказать, что Индия в современном мире - одно из самых успешных и перспективных государств. И для нас, для всего русского народа, представляют большую ценность теплые и взаимовыгодные отношения с таким южным соседом.

Еще раз поздравляю народ Индии, ее мудрое руководство с национальным праздником!

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме:

- Дорогие друзья!

За время работы в Совете Федерации и Государственной Думе я неоднократно встречался с индийскими коллегами, и наши контакты неизменно отличали конструктивный диалог, взаимное уважение и сердечность. Несмотря на разделяющее нас расстояние, наши страны многое роднит. Индия и Россия - государства-цивилизации, которые в процессе исторического развития создали уникальные условия для успешного совместного созидания представителей разных этносов и конфессий. Мы никому не навязываем свои ценности, тем не менее готовы твердо защищать свои традиции и самобытность, богатейшее культурное наследие.

Как руководитель социалистической партии, я бы особо выделил выдающуюся роль первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, который был не только инициатором установления дружеских связей с нашей страной, но и убежденным сторонником модели общественного устройства, которая ставит во главу угла социальную справедливость и уважение человеческого достоинства.

"Я уверен, что единственный ключ к решению проблем, стоящих перед миром и перед Индией, - социализм, - говорил Джавахарлал Неру. - Когда я произношу это слово, я вкладываю в него не расплывчатый гуманистический смысл, а точное научно-экономическое содержание… Я не вижу иного пути уничтожения безработицы, деградации и зависимости индийского народа, кроме социализма". Минули десятилетия, а эти слова актуальны не только для Индии.

Сегодня наши страны стремятся к единой цели - созданию многополярного мира, используя для этого потенциал БРИКС и другие форматы международных контактов. Недавний визит в Дели президента России Владимира Путина и его плодотворные переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди будут способствовать дальнейшему укреплению наших двусторонних связей, расширению технического и гуманитарного сотрудничества.

Рад поздравить индийских коллег с Днем Республики и пожелать народу дружественной Индии мира, процветания и благополучия!

Елена Афанасьева, сенатор Российской Федерации, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Советом штатов Парламента Республики Индия:

- Уважаемые коллеги, друзья и партнеры из Индии!

Сердечно поздравляю вас с великим национальным праздником Индии - Днем Республики!

Индия не только наш давний надежный деловой партнер, но и близкий друг. Наши страны объединяет стратегическое партнерство, курс на которое был взят более 20 лет назад. В 2010 году оно было поднято до "особо привилегированного партнерства". Очевидно, что наши многогранные связи не стоят на месте: год от года они наполняются все большим содержанием.

За последние годы парламентское сотрудничество между нашими странами не только продолжилось, но и вышло на кардинально новый уровень двусторонних отношений, что особенно важно в условиях непростой геополитической и эпидемической обстановки. Считаю необходимым усилить межпарламентское сотрудничество между Россией и Индией, уделяя внимание развитию региональных связей с упором на их экономическую и гуманитарную составляющие. Желаю индийскому народу успехов и процветания!

Сергей Черёмин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией:

- От имени департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Делового совета по сотрудничеству с Индией направляю самые искренние и сердечные поздравления по случаю празднования Дня Республики и 75-летия независимости Индии.

Индия традиционно является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы, которая в свою очередь в течение многих десятилетий поддерживает тесные партнерские связи с индийскими городами. С каждым годом наше взаимодействие становится все более плотным и комплексным. Так, объем накопленных индийских инвестиций в московской экономике по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 140 миллионов долларов США, а товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями по итогам первого полугодия 2021 года достиг 1382,3 миллиона долларов США, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечу, что отношения России и Индии можно охарактеризовать как одни из самых активных и с экономической, и с политической точки зрения.

Как председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией добавлю, что активная деятельность совета демонстрирует взаимную заинтересованность стран в содействии выходу российских компаний на индийский рынок и наоборот. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку в мире, в 2020-2021 годах Деловым советом совместно с индийскими партнерами было реализовано большое количество проектов.

Так, в декабре 2020 года в смешанном формате состоялся ежегодный VII Евразийский экономический конгресс, который нашел широкий отклик у аудитории: трансляцию посмотрели более миллиона человек в странах ЕАЭС. В начале 2021 года состоялся конгресс "Россия - Индия - ЕАЭС", который стал площадкой для прямого диалога представителей органов государственной власти членов Евразийского экономического союза, Российской Федерации и Республики Индия.

Кроме того, в 2020-2021 годах были проведены многочисленные встречи представителей малого и среднего предпринимательства из различных секторов экономики - здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий, возобновляемых источников энергии, образования, инновационных технологий, инженерии и др. Организация подобных мероприятий позволяет собрать представителей бизнеса с целью повышения осведомленности предпринимателей о принимаемых правительствами Индии и России мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Положительная динамика взаимодействия России и Индии, которые находятся в активной фазе диалога по ряду различных политически и экономически значимых вопросов, подтверждает, что только отношения, основанные на принципах доверия и дружбы, способны дать ощутимый результат.

От всей души желаю всему индийскому народу крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, удачи в делах, а также стабильности и безопасности!

Сергей Горьков, глава "Росгеологии":

- На протяжении всей 75-летней истории независимости Республику Индия связывали отношения плодотворного сотрудничества и взаимовыгодной кооперации в самых разных отраслях экономики сначала с Советским Союзом, а затем с Россией.

Сотрудничество в геологоразведке возобновилось в 2020 году, когда специалисты "Росгеологии" приступили к выполнению масштабных геофизических исследований на шельфе Индии. Несмотря на турбулентность мировой экономики и глобальные вызовы, связанные с пандемией коронавируса, многолетние дружественные связи между Россией и Индией стали надежной основой для развития совместных проектов в геологии.

В начале 2020 года по итогам тендера был подписан контракт на проведение морских сейсморазведочных работ на трех перспективных участках Мумбайского нефтегазового бассейна на континентальном шельфе Индии между индийской государственной нефтегазовой корпорацией ONGC и компанией "Севморнефтегеофизика" - дочерним предприятием "Росгеологии". Работы выполняло научно-исследовательское судно "Академик Примаков" - флагман научного флота "Росгеогеологии". За два полевых сезона в 2020 и 2021 годах в сложнейших условиях пандемии и интенсивного судоходства российские специалисты успешно выполнили большой объем морских сейсморазведочных работ 3D и 2D, получив высокую оценку заказчика. В декабре 2021 года в рамках официального визита Владимира Путина в Республику Индия был подписан Меморандум о взаимопонимании между "Росгеологии" и геологической службой министерства горнодобывающей промышленности Индии (Geological Survey of India, GSI), который предусматривает совместную работу в сфере геологоразведки полезных ископаемых на суше и шельфе Индии, а также научно-техническое партнерство.

Подписание меморандума открыло новый этап взаимодействия наших стран в сфере геологоразведки. Имея позитивный опыт проведения сейсморазведочных работ на шельфе, мы предложили существенно расширить сотрудничество, включив в него поиск твердых полезных ископаемых. Уверен, что наш опыт, компетенции и передовые технологии внесут весомый вклад в изучение и развитие минерально-сырьевой базы Индии.

Меморандум предусматривает реализацию совместных научно-технических проектов по разведке глубокозалегающих месторождений, разведке металлов платиновой группы и редкоземельных металлов. Стороны договорились взаимодействовать в формировании хранилища геолого-геофизических данных, проведении анализа и интерпретации аэрогеофизических данных, переобработки и переинтерпретации сейсмических данных.

Новые договоренности и уже имеющийся опыт сотрудничества позволяют с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие российско-индийского партнерства в геологоразведке.

"Росгеология" поздравляет дружественный индийский народ, руководство Индии и наших партнеров с Днем Республики и выражает уверенность, что совместные проекты будут способствовать решению стратегических задач по воспроизводству запасов полезных ископаемых и обеспечению сырьевой безопасности наших стран.

Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД":

- Уважаемые индийские партнеры! Дорогие друзья!

От имени ОАО "Российские железные дороги" поздравляем Индийские железные дороги, наших многочисленных деловых партнеров в Республике Индия и весь индийский народ со знаменательным государственным праздником - Днем Республики.

Это выдающееся политическое событие в истории вашей великой страны, как и День независимости, 75-летие которого будет отмечаться в августе этого года. Они заложили основу для превращения Индии в современное демократическое государство, которое достигло значительных успехов в социально-экономической и научно-технической областях и пользуется заслуженным авторитетом на международной арене.

Важным этапом в развитии сотрудничества России и Индии в области железнодорожного транспорта стал запуск в 2017 году проекта модернизации железнодорожного участка Нагпур - Секундерабад Индийских железных дорог. К концу 2019 года Российские железные дороги завершили подготовку технико-экономического обоснования. Высокая оценка индийской стороной результатов работы стала предпосылкой для обсуждения возможности дальнейшей реализации проекта.

Большое значение придается обеими сторонами развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". Он связывает индийский порт Нава-Шева в окрестностях города Мумбаи со странами Северной и Восточной Европы, проходя через страны Персидского залива, Закавказья и, конечно, Россию.

ОАО "РЖД" ведет активное сотрудничество с индийскими компаниями по линии Делового совета БРИКС. В период индийского председательства в объединении были сформированы рекомендации в области инфраструктурного развития стран "пятерки", включая достижение Целей ООН в области устойчивого развития. По итогам конкурса "Решения БРИКС для Целей устойчивого развития", для участия в котором было отобрано свыше 300 проектов, ОАО "РЖД" одержало победу в номинации "Доступная и чистая энергия".

Мы продолжаем активную работу по укреплению и расширению взаимовыгодного железнодорожного сотрудничества между нашими странами. Приветствуем широкомасштабные планы модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Индия, в том числе в области создания скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения, формирования выделенных грузовых коридоров и повышения эффективности и безопасности железнодорожного транспорта в целом. Открыты для участия в реализации этих планов с привлечением наших передовых наработок и самых современных технологий, на принципах подлинного стратегического партнерства.

Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо и процветание вашей родины!

Виктор Семенов, генеральный директор Центрального НИИ черной металлургии им. И.П. Бардина, советник министра промышленности и торговли Российской Федерации:

- Уважаемые индийские партнеры и друзья!

От имени ЦНИИчермет им. И.П. Бардина сердечно поздравляю вас с национальным праздником - Днем Республики!

Наши страны объединяют стратегическое партнерство во многих сферах промышленности и многовековые культурные связи, а российско-индийские отношения традиционно развиваются при взаимном уважении интересов обеих сторон. Особая роль в расширении сотрудничества - в реализации масштабных проектов. Наш институт также последовательно развивает взаимоотношения с индийскими металлургическими предприятиями, внося посильный вклад в решение этой задачи.

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре прошлого года состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве ЦНИИчермет им. И.П. Бардина с индийскими компаниями. Соглашениями предусматривается, что институт как головной отраслевой научный центр черной металлургии и индийские партнеры будут проводить научно-исследовательские работы по созданию новых металлургических технологий и перспективных металлических материалов, одним из основных направлений сотрудничества станут инжиниринговые проекты. Подписание этих соглашений предварил визит в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина министра сталелитейной промышленности Республики Индия Рамчандра Прасад Сингха с делегацией топ-менеджмента металлургических предприятий Индии. Хочу поблагодарить господина министра и всех наших индийских партнеров за этот визит и оказанное доверие. Уверен, что нас ждет большая интересная работа по реализации металлургических проектов на благо обеих сторон.

В этот праздничный день желаю нашим индийским друзьям мира, процветания и благополучия! С Днем Республики!

Андрей Лебедев, вице-президент АО "Атомстройэкспорт" по проектам в Индии и перспективным проектам:

- День Республики - это прекрасный повод вспомнить, какой путь мы прошли вместе с нашими не просто партнерами, но настоящими друзьями при сооружении самой южной АЭС - "Куданкулам". Этот путь начался еще в 1988 году, когда Республика Индия и Российская Федерация подписали Соглашение о сотрудничестве в сооружении в Индии атомной электростанции. Тогда Индийской корпорацией по атомной энергии под руководством департамента по атомной энергии правительства Республики Индия планировалось сооружение двух энергоблоков АЭС "Куданкулам" с реакторными установками ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Сейчас уже оба блока обеспечивают электроэнергией население штата Тамилнад, а еще четыре блока - в процессе сооружения. Конечно, путь от замысла до эксплуатации такого сложного технологического объекта, как АЭС, не бывает абсолютно гладким. Наши команды столкнулись с "постфукусимским" синдромом, когда протестные настроения вывели местное население на подступы к АЭС. И, конечно, с пандемией COVID-19, которой обе наши страны противостоят бок о бок. Эти сложные моменты только укрепили наше сотрудничество и сплотили обе команды в Дели, Мумбаи, на площадке сооружения АЭС "Куданкулам", в Москве и Нижнем Новгороде, а еще показали, как много мы можем достичь вместе. Пройденный нами общий путь показал, как близки наши взгляды и мировоззрения. Мы гордимся своим вкладом в энергетическую независимость Республики Индия, в обеспечение ее населения бесперебойными источниками чистой энергии. В этот замечательный государственный праздник - День Республики хочется от всей души поздравить наших индийских друзей, пожелать здоровья, успехов и устойчивого независимого развития такой близкой нам стране.