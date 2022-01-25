В аэропорту Стамбула застряли 1,5 тысячи туристов из России

По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысячи туристов из России на данный момент могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула. Причиной задержки рейсов стал сильнейший снегопад, который не дает воздушной гавани возобновить свою работу.

Авиасообщение со Стамбулом прекратилось еще днем 24 января. Из-за этого часть рейсов российских перевозчиков были перенаправлены в Анкару. Всего по подсчетам аналитической службы АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тысяч россиян. В том числе около 2 тысяч организованных туристов, все остальные - это самостоятельные туристы и россияне, прибывшие к родственникам или по делам бизнеса.

"Сейчас в аэропорту Стамбула, по предварительным подсчетам, могут находиться несколько сотен россиян, включая пассажиров транзитных рейсов. В частности, известно, что в аэропорту Стамбула находятся сейчас пассажиры рейса авиакомпании Nordwind (Стамбул - Москва, 704) - более 150 человек. Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено как минимум до 13.00", - рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В авиакомпания Turkish Airlines уже объявили, что приостановили полеты в аэропорту Стамбула до 00:00 сегодняшнего вечера.