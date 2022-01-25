В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций

Как минимум шесть человек погибли в давке перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов. Инцидент произошел в столице Камеруна.

По данным Associated Press, на трибуны хотели попасть около 50 тысяч болельщиков. Вместимость арены составляет 60 тысяч, однако заполнять ее можно только на 80 процентов из-за коронавирусных ограничений, передает РИА Новости.

Травмы в результате давки получили около 40 человек, сообщают медики. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что жертв может быть больше.

Отметим, что сборная Камеруна выиграла у команды Коморских островов со счетом 2:1.