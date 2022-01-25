В Литве продают секретную тюрьму ЦРУ

Литовское правительство планирует выставить на торги здание, в котором ранее размещалась секретная американская тюрьма. Как сообщает The Guardian, Правительственный фонд недвижимости Литвы решил избавиться от ставшего ненужным помещения. Цена пока не сообщается.

В объекте, носившем названия "Site Violet" и "Проект № 2", содержались исламистские боевики, захваченные Афганистане и Ираке. Здесь, в пригороде Вильнюса, в 2005 и 2006 годах в жестких условиях в звуконепроницаемых камерах ЦРУ проводила "особые допросы" - пытки. В тюрьме содержался один из ближайших сподвижников Осамы Бен Ладена саудовский экстремист Абу Зубайде. Недавно Литва выплатила ему сто тысяч евро в качестве компенсации за незаконное тюремное заключение и пытки. Литву к этому принудил Европейский суд по правам человека, признавший, что "меры физического воздействия в отношении Абу Зубайды не соответствовали нормам европейского законодательства".

Секретное место заточения было закрыто в 2006 году, после того, как один из заключенных после "особого обращения" был госпитализирован. Всех узников перевезли в Гуантанамо, а Госдепартамент США сообщил, что вообще ничего не знал о спецобъектах ЦРУ. Кстати, в спецдокладе Сената США сообщалось, персонал тюрьмы "испытывал постоянную усталость" и даже получил "душевную травму" из-за необходимости участвовать в пытках. После скандала тюрьма была закрыта, а здание использовалось в качестве школы разведки Литвы.