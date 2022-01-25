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Текст:   Марина Трубилина 
11:49 25.01.2022

В Москве стало вдвое сложнее арендовать комнату

Доля предлагаемых в аренду комнат в Москве сократилась за год вдвое - с 12% до 6%, сообщает "ИНКОМ-Недвижимость". При этом цены на их аренду только за последний месяц стали в два раза больше.

Фото: iStock
Исследование: Собственники жилья отказывают большинству арендаторов

В старых границах Москвы 29% предлагаемого к аренде жилья - это однокомнатные квартиры, 36,4% - двухкомнатные, 24,6% - трехкомнатные. Доля многокомнатных квартир составляет 4%, комнат - 6%.

Доля комнат уменьшилась вдвое по сравнению с январем прошлого года. Это связано с повышением арендных ставок и вымыванием дешевых квартир. Вплоть до середины января комнату можно было снять по цене от 10 тысяч рублей, сейчас наем самой дешевой комнаты обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Три четверти предложения комнат - в квартирах, где проживают и сами собственники-наймодатели, добавляет замдиректора Департамента аренды квартир компании Оксана Полякова.

Около 24% всего жилья, предлагаемого в аренду в Москве, приходится на лоты в "хрущевских" пятиэтажках, 27% находятся в 9-14-этажных "брежневках", 43% - в современных домах (построенных с начала 2000-х годов). В "сталинках" находится лишь 3,5% квартир, 2,5% - "малосемейки" и объекты в домах гостиничного типа.

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