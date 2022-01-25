В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

В подмосковном Наро-Фоминске задержан один из участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью найти и задержать остальных участников разбойного нападения на Коташенко, добавила Волк.

Официальный представитель МВД России напомнила, вечером 16 января вдова Александра Градского обратилась в полицию. По ее словам, она, следуя на автомобиле по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин, которые, угрожая оружием, заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись. Речь идет о 100 миллионах рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.