В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора

В Пуэрто-Рико группа неизвестных сломала памятник испанскому конкистадору Хуану Понсе де Леону, первому губернатору острова. Как отмечает AFP, это произошло в преддверии визита короля Испании Филиппа VI по случаю празднования 500-летия Сан-Хуана, столицы страны.

Мэр города Мигель Ромеро осудил этот акт вандализма и заверил, что в ближайшее время статуя вернется на свое место в историческом центре столицы. По его словам, сам памятник не был поврежден, неизвестные сломали лишь основание, чтобы повалить его на землю.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы найти виновных. Тем временем группа под названием "Либертарианские силы Борикена" (так называли остров коренные жители) взяла на себя ответственность за инцидент со статуей. Как отмечается в их заявлении, таким образом они хотели послать четкий сигнал, что не потерпят на своей земле пришлых людей: "ни королей, ни гринго".

Понсе де Леон получил в 1508 году королевское разрешение исследовать и колонизировать остров, он стал его первым губернатором. Статуя, о которой сейчас идет речь, была выкована в 1882 году в Нью-Йорке из бронзы, полученной из английских пушек, захваченных после неудавшейся атаки британцев на испанцев в Пуэрто-Рико в 1797 году. Столица страны должна была отметить свое 500-летие еще в прошлом году, но празднества перенесли из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что в странах Латинской Америки нападению вандалов периодически подвергаются памятники, установленные в честь испанских мореплавателей и конкистадоров. Чаще всего страдают статуи Христофора Колумба. Свои акции местные активисты устраивают обычно к годовщине открытия Америки или по случаю визита испанского короля.