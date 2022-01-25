Новости

В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского 11:19
Больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение 11:17
В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора 11:16
Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания 11:13
Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств 11:06
Сенатор Джабаров: США хотят подтолкнуть Киев к провокации в Донбассе 10:54
В аварии F-35 на авианосце ВМС США пострадали семь человек 10:51
Авария в энергокольце обесточила Киргизию 10:45
Аэропорт Ташкента не принимает самолеты из-за сбоя в энергосистеме 10:38
В Ташкенте из-за отключения электричества приостановлена работа метро 10:37
Морские пехотинцы и техника Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь 10:33
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане 10:15
Управлять маневровыми локомотивами будет искусственный интеллект 10:00
Заповедник "Хакасский" получил новый статус 09:57
Имя Татьяна стало редким в Москве 09:56
В общественном транспорте Москвы усилили проверки масочного режима 09:49
Поменять страховую медорганизацию теперь можно на госуслугах 09:44
Токаев сменил главу ЦИК Казахстана 09:40
Боевых пловцов предложили запугивать особым шумом 09:29
Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов 09:20
Минфин США сократил срок лицензии "Группы ГАЗ" 09:19
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19 08:56
Роскомнадзор планирует создать систему борьбы с подменными номерами 08:40
В Бурятии запретили возвращать крупных бродячих собак в среду обитания 08:33
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 11:16
Рубрика: В мире

В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора

Текст: Юрий Когалов

В Пуэрто-Рико группа неизвестных сломала памятник испанскому конкистадору Хуану Понсе де Леону, первому губернатору острова. Как отмечает AFP, это произошло в преддверии визита короля Испании Филиппа VI по случаю празднования 500-летия Сан-Хуана, столицы страны.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
В Испании оправдали разрисовавшего могилу Франко

Мэр города Мигель Ромеро осудил этот акт вандализма и заверил, что в ближайшее время статуя вернется на свое место в историческом центре столицы. По его словам, сам памятник не был поврежден, неизвестные сломали лишь основание, чтобы повалить его на землю.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы найти виновных. Тем временем группа под названием "Либертарианские силы Борикена" (так называли остров коренные жители) взяла на себя ответственность за инцидент со статуей. Как отмечается в их заявлении, таким образом они хотели послать четкий сигнал, что не потерпят на своей земле пришлых людей: "ни королей, ни гринго".

Понсе де Леон получил в 1508 году королевское разрешение исследовать и колонизировать остров, он стал его первым губернатором. Статуя, о которой сейчас идет речь, была выкована в 1882 году в Нью-Йорке из бронзы, полученной из английских пушек, захваченных после неудавшейся атаки британцев на испанцев в Пуэрто-Рико в 1797 году. Столица страны должна была отметить свое 500-летие еще в прошлом году, но празднества перенесли из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что в странах Латинской Америки нападению вандалов периодически подвергаются памятники, установленные в честь испанских мореплавателей и конкистадоров. Чаще всего страдают статуи Христофора Колумба. Свои акции местные активисты устраивают обычно к годовщине открытия Америки или по случаю визита испанского короля.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
Представитель Госдепа Прайс: США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане